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救災無國界　阿富汗6.1強震上千人死傷　台灣外交部：捐贈100萬美元賑濟災民

By 政治組, 台灣英文新聞－編輯
2022/06/23 20:14
阿富汗22日發生芮氏規模6.1強震，已知超過千人喪生和數千人受傷，我國政府決定捐贈100萬美元賑濟災民。（圖／美聯社）

阿富汗22日發生芮氏規模6.1強震，已知超過千人喪生和數千人受傷，我國政府決定捐贈100萬美元賑濟災民。（圖／美聯社）

（台灣英文新聞／政治組　綜合報導）阿富汗22日發生芮氏規模6.1強震，已知超過千人喪生和數千人受傷，除了對罹難者和其家屬表達深切哀悼與慰問之意外，我國政府決定立即施予援手，捐贈100萬美元賑濟災民，並衷心盼望儘速重建災民的家園。

外交部今（23）日表示，22日發生在阿富汗東南部城市霍斯特的強震，已造成上千人死傷，災損也對災區居民的生活造成嚴重影響。中華民國政府對本次震災中不幸罹難的阿富汗人民及其家屬表示深切哀悼與慰問之意。

基於人溺己溺、救災不分國界的人道關懷精神，台灣政府響應阿富汗政府向國際社會求助及聯合國等國際各界有關人道救援災民的呼籲，我國政府決定立即施予援手，捐贈100萬美元賑濟災民，並衷心盼望阿富汗災區復原工作早日啟動，儘速重建災民的家園。

另外，據我國相關兼轄館處所掌握的資訊，目前查無滯留當地的國人。

有關由我國立即派遣搜救隊馳援的可能性，經徵詢其他夥伴國家專業意見，考慮此次阿國建築及災情性質，以及前往災區交通困難等因素，決定暫不派遣，而以救濟災民為主。

外交部已訓令相關駐外館處持續關注阿富汗災區的救難情形，政府將積極協調國際合作夥伴，共同協助阿富汗的災民，以展現我國真誠的人道關懷，並厚植國際良善力量的正向循環。
阿富汗
台灣
外交部
地震

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