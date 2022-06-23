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〈時評〉台灣人，有點國安意識好嗎？

By 張國財, 台灣英文新聞－時評
2022/06/23 20:10
身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲（右2）18日到金門主持民眾黨服務處開幕典禮，並拜會金門縣長楊鎮浯（右3）。楊鎮浯指著地圖向柯文哲說明金門周...

身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲（右2）18日到金門主持民眾黨服務處開幕典禮，並拜會金門縣長楊鎮浯（右3）。楊鎮浯指著地圖向柯文哲說明金門周...

據報載，進／出台灣國門第一道／最後一道防線的桃園機場，在今年一月招標的「第一航廈自助行李託運設備暨報到櫃台複滾帶新建工程」，得標廠商所採用的輸送機設備零組件，大部分為中國（廣州北方機電公司）產製組裝，系統程式語言也由中國製造商提供，與當初招標文件載明輸送機設備之電腦控制系統、監控系統、資安檢測等品項不得使用中國產品之要約顯然相違背！

吾人在此必需嚴肅指出，此等違規行為，比以中國劣質快篩試劑混充美國貨（大賺黑心錢）之進口商更嚴重，涉及的不只是司法問題，更是國安問題、國安案件！

像之前，有航警局官員在女共諜色誘的對價關係下，涉嫌購入中國劣質Ｘ光機；軍方天弓飛彈被爆出混雜「淘寶貨」零件；民進黨立委劉世芳更指控，過去軍方發包委託的第一手承包商即使沒用中國貨，在第二、第三手或負責維修的廠商在更換零組件時，往往就會換上劣質的中國貨充數。再加上現役及退役軍人被吸收當共諜或為匪宣傳的時有耳聞，直讓人憂慮，這樣的國安，台灣怎生了得？

最讓人瞠目結舌的，是號稱智商157的柯文哲，竟然也「利令智昏」──柯文哲十八日至金門主持民眾黨金門聯絡處揭牌典禮時，拋出興建金廈大橋的主張，理由之一是「若能從廈門接電，一度電可省下十五元。單從經濟考量，金廈大橋可降低雙方社會營運成本，讓小三通更有效率。」

嗚呼，柯文哲只是經濟動物嗎？要連結台灣的金門與中國的廈門，「單從經濟考量」就夠了嗎？經濟被別有居心之他國（更別說是不懷好意的敵國）掐住脖子後，接下來就是乖乖聽話，最後就是任人宰割的例子，眼前就有好幾個：上了中國「一帶一路」賊船的斯里蘭卡，將港口的控制權轉讓給中國，就是如此；烏干達的機場、寮國的中寮鐵路，被中國「養、套、殺」的悲慘下場已一步步逼近。

在飽受威脅恐嚇的台灣與對台灣主權、領土充滿覬覦野心的中國之間，還在只講經濟紅利，不談國安的柯文哲如果是對的，那英國強生、德國蕭茲、法國馬克宏不是笨蛋，就是瘋了？英、德、法與烏俄雙方都有正式邦交，也非烏俄之戰的直接交戰國，如果「單從經濟考量」，沒趁機從交戰雙方撈油水已經夠客氣，至少袖手旁觀烏俄打個你死我活、當置身事外的局外人不就得了，還幹嘛傻呼呼的紛紛掏白花花銀子軍援與金援烏克蘭？還抵制俄羅斯售價比較低廉的石油與天然氣為哪樁？

在關鍵時刻，英、德、法等選擇站在抵抗者烏克蘭這邊、而非侵略者俄羅斯那邊，選擇國安這邊、而非經濟那邊。這和腦子裡只想到錢的柯文哲，相去何止千百里？

作者為新竹教育大學退休副教授）
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