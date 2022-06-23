Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 國際

日本出現第2例Omicron變異株BA.4　50多歲患者、無海外旅遊史

By 國際組, 台灣英文新聞－編輯
2022/06/23 19:31
日本境內出現第2例Omicron亞型變異株BA.4確診病例，據了解，該個案居住在姬路市、無海外旅遊史。

日本境內出現第2例Omicron亞型變異株BA.4確診病例，據了解，該個案居住在姬路市、無海外旅遊史。

（台灣英文新聞／國際組　綜合報導）日本境內出現第2例Omicron亞型變異株BA.4確診病例，據了解，該個案居住在姬路市、無海外旅遊史，所幸症狀輕微，目前在家休養中。

日本兵庫縣姬路市政府今天表示，市內確認出現COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Omicron亞型變異株BA.4確診病例。這是日本除了機場檢疫外，繼岡山縣後的境內第2例。

日本放送協會（NHK）報導，姬路市政府今（23）日表示，一名無海外旅遊史、50多歲女性市民6月13日因為出現倦怠感及頭痛等症狀，前往民間篩檢所接受病毒篩檢，結果確診感染COVID-19，由於症狀輕微，在自宅休養。

姬路市環境衛生研究所之後進行基因定序，今天確認屬Omicron亞型變異株BA.4。

姬路市政府表示，這是除了機場檢疫外，繼岡山縣後的日本境內第2例。

BA.4今年1月在南非首度被驗出，根據日本國立傳染病研究所6月3日的資料，雖然現階段沒有科學證據可以證明BA.4和Omicron變異株在造成重症等方面有明顯差距，但有必要持續進行監控。

姬路市政府表示，未來也會掌握市內變異株動向對外公布；即使面對變異株，基本防疫對策依舊不變，希望民眾持續徹底做好防疫措施。
Omicron亞型變異株BA.4
日本
新冠肺炎
Omicron
BA.4

相關新聞

6/22台灣本土+52 213　死亡+171　增一例9歲男童MIS-C個案
6/22台灣本土+52 213　死亡+171　增一例9歲男童MIS-C個案
2022/06/22 14:24
台灣6/21新增56,339例新冠肺炎本土確診、115例死亡　
台灣6/21新增56,339例新冠肺炎本土確診、115例死亡　
2022/06/21 14:05
最新民調: 5成8台灣民眾工作與收入受疫情衝擊•5成2欣賞衛福部長陳時中
最新民調: 5成8台灣民眾工作與收入受疫情衝擊•5成2欣賞衛福部長陳時中
2022/06/21 11:01
國內旅行團解禁！參團不需接種3劑疫苗　可用48小時內快篩陰性證明代替
國內旅行團解禁！參團不需接種3劑疫苗　可用48小時內快篩陰性證明代替
2022/06/20 17:01
【6/20台灣本土+35596　死亡+144】陳時中解隔首日未現身　羅一鈞：部長仍快篩陽
【6/20台灣本土+35596　死亡+144】陳時中解隔首日未現身　羅一鈞：部長仍快篩陽
2022/06/20 14:23

更新時間 : 2022-06-23 19:55 GMT+08:00

最受歡迎

台灣各級學校、補習班「確診停課標準」放寬　5月8日起不再全校停課　　
台灣各級學校、補習班「確診停課標準」放寬　5月8日起不再全校停課　　
【手把手教你填】確診者自主回報疫調系統5/1上線 填報流程詳細圖解
【手把手教你填】確診者自主回報疫調系統5/1上線 填報流程詳細圖解
週末出遊看這邊！石門水庫熱氣球嘉年華開跑 活動僅9天快把握
週末出遊看這邊！石門水庫熱氣球嘉年華開跑 活動僅9天快把握
【更新】台灣6/20上午9點05分起接連發生規模6.0與5.0地震•花蓮縣震度最大分別為5弱與4　桃捷1700旅客受影響
【更新】台灣6/20上午9點05分起接連發生規模6.0與5.0地震•花蓮縣震度最大分別為5弱與4　桃捷1700旅客受影響
台灣6/21新增56,339例新冠肺炎本土確診、115例死亡　
台灣6/21新增56,339例新冠肺炎本土確診、115例死亡　
5/17起「0+7」上路！「打滿3劑疫苗者」免隔離　快篩陰可外出採買、工作
5/17起「0+7」上路！「打滿3劑疫苗者」免隔離　快篩陰可外出採買、工作
中國燒烤店惡霸凌弱女 微博怒吼要真相 引爆「唐山大地震」
中國燒烤店惡霸凌弱女 微博怒吼要真相 引爆「唐山大地震」
確診不回報當心被罰30萬！即起沒收到簡訊可自行登入健保APP來填寫資料
確診不回報當心被罰30萬！即起沒收到簡訊可自行登入健保APP來填寫資料
新北長者第4劑疫苗接種6/17起預約　6/20開打
新北長者第4劑疫苗接種6/17起預約　6/20開打
〈時評〉美中「危樓關係」已經走向「顛覆性的風險」
〈時評〉美中「危樓關係」已經走向「顛覆性的風險」