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先緩緩！才剛開啟觀光國門迎接旅行團 日本東京疫情再回溫

全日本最近一週每10萬人口平均新增77.84人染疫，按照確診率排名來看，沖繩縣高居日本各地之冠；熊本縣次之、鹿兒島縣排名第3。

By 生活組, 台灣英文新聞
2022/06/23 18:46
（圖/中央社）

（圖/中央社）

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）日本才剛開啟觀光國門，歡迎各國開日本團，東京今天（23日）就新增2413例確診病例，連續6天高於上週同日，是睽違5週首次確診人數轉為增加，專家呼籲政府務必再監測疫情動向。

根據媒體日本放送協會（NHK）報導，東京都今天新增2413例確診病例，較上週四增加約600例，連續6天高於上週同日。平均來看，截至22日一週平均單日新增1698例確診病例，大約是前一週平均的110%。

面對此疫情趨勢，專家表示除了關注包括變異株在內的疫情發展動向外，也有必要透過徹底採取防疫對策來抑制確診病例增加。戴口罩方面，因為夏季天熱難耐，民眾在戶外可能不會配戴口罩，但如果與人交談時無法確保2公尺以上社交距離的話，還是推薦大家佩戴。

其他日本觀光地區如神奈川縣今天新增808例確診病例，連續7天高於上週同日。埼玉縣今天新增770例確診病例，較上週四增加60多例。關西地方的大阪府今天新增1248例確診病例，較上週四增加30多例。位於九州地方的福岡縣今天新增752例確診病例，連續3天高於上週同日。

外島部分，沖繩縣疫情也有升溫跡象。琉球新報報導，沖繩縣今天新增1542例確診病例，較上週四增加138例，至今累計病例數24萬3834例。

全日本最近一週每10萬人口平均新增77.84人染疫，按照確診率排名來看，沖繩縣以560.49人連續90天高居日本各地之冠；熊本縣以160.75人次之、鹿兒島縣以146.77人排名第3。
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疫情升溫

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