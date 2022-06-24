立陶宛農業部團來訪義美設宴 農業部次長：民間期待與民主台灣擴大貿易

（台灣英文新聞 / 桃園報導）立陶宛農業部政務次長吉爾卓帝斯（Egidijus Giedraitis）22日率團來台，陣容龐大，今（23）日在參觀農業改良場後前往義美食品桃園南崁工廠參觀並聽取簡報，義美高層設宴款待立陶宛貴賓，尋求擴大雙邊合作。

立陶宛農業部政務次長吉爾卓帝斯（Egidijus Giedraitis）周三抵台後先參加「2022台北國際食品展」開幕式，為立陶宛館揭幕，接著出席立陶宛麵粉說明會、台立食品廠商媒合會等活動。周四訪團還拜會行政院 、衛福部、經濟部，並與農委會官員進行農業高層對話會議。

23日行程最後，17人訪團前往義美食品參訪，除了農業部次長，還包括農業部食品與獸醫局局長曼塔斯（Mantas Staškevičius）、立陶宛食品局局長沙盧那（Šarūnas Celiešiu）以及立陶宛食品出口推廣處與農業部國際事務高階官員等。同行還有立陶宛外交部高階官員、立陶宛國家廣播電視台記者與其它電子、平面與網路指標媒體記者等人。

一行人參觀了義美食品部份生產線與「食品安全研究所」等設施。政務次長吉爾卓帝斯在接受台灣英文新聞專訪時指出，他對義美食安實驗室的運作印象深刻，相信這樣科學檢驗作法是立陶宛食品製造業者可以看齊之處，也希望兩國間貿易能倍速成長，台灣能擴大進口立陶宛終端消費品，台灣食品加工業者能多多向他們採購優質食品原物料。

吉爾卓帝斯也期望今年底前協助立陶宛廠商拿到畜禽產品出口台灣許可，尤其看好兩國牛肉貿易。吉爾卓帝斯指立陶宛一年出口至台灣的農產品金額達２千多萬歐元，食品出口金額2百萬歐元，過去一年微幅成長4%，他期望也有信心在立國取得出口許可後，很快這數字會倍增，甚至於不久的未來達到十倍。

吉爾卓帝斯強調，立陶宛農畜產品極具競爭力，產量雖不如其它農業大國，但得天獨厚的地理環境優勢讓他們可以減少肥料與農藥使用量，因此更自然安全，也遵循歐盟嚴格食品安全規範，好品質備受肯定，也因此在新冠疫情爆發後、全球市場需求多萎縮時，立陶宛農產品仍供不應求，出口反增10%。

談到這一年來迅速升溫的台立關係，吉爾卓帝斯說，兩者皆為市場經濟的民主國家，立陶宛企業界也很期待與台灣擁有更緊密的合作關係，尤其這幾年形勢演變，讓人更清楚過度經濟仰賴中國和俄羅斯的後果，所以在選擇貿易夥伴上也更傾向與有共享民主價值的國家有商業往來。

今日稍早，立陶宛農業部訪團與農委會官員進行農業高層對話會議。台灣農委會副主委陳駿季會後表示，會議奠定雙邊未來簽署合作備忘錄基礎，書面審核立陶宛牛肉輸入已在進行中。立陶宛農業部官員同日告訴台灣英文新聞記者，預計七月台灣食品藥物管理署與農委會就會派員前往立陶宛進行肉品工廠查核，為立陶宛肉品輸台做足準備。

立陶宛去年首次來台參加食品展，帶來巧克力、精釀啤酒、果醬、糕餅甜點零食，今年則有22家廠商參展，參展商品包括農產品、碳酸飲料、酒精飲料、以及百年國寶級巧克力品牌露特（Rūta）巧克力。



總經理室協理高宏豪23日代表義美食品，於晚宴結束後，致贈農業部政次艾迪帝喬斯．吉爾卓帝斯義美經典零食與生機生醫禮盒（台灣英文新聞／攝）。



立陶宛農業部參訪團參觀義美食品「食品安全研究所」並與外交部官員、義美食品主管合影（台灣英文新聞／攝）。