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2022快消前十大品牌揭曉　凱度研究：台灣人一年購買義美產品9100萬次居冠

By 財經組, 台灣英文新聞－編輯
2022/06/23 17:42
2022快消前十大品牌揭曉　凱度研究：台灣人一年購買義美產品9100萬次居冠

（台灣英文新聞／財經組　綜合報導）市場趨勢研究機構凱度消費者指數（KANTAR）日前發布 2022 年台灣品牌足跡(Brand Footprint)報告，在全台961個快消品牌中，共有86個品牌得獎，義美第八年蟬聯冠軍獲得最多消費者觸及數，經消費者選購達9100萬次，光泉以5700萬次排名第二，福樂4200萬次緊接在後。

凱度表示，品牌足跡排行運用凱度獨創研究方法消費者觸及數(Consumer Reach Point, CRP)，從真實消費頻次衡量快消市場最受歡迎以及成長最快速品牌。根據報告，凱度分析2021年全台961個快消品牌、涵蓋跨通路逾14億次消費決策選擇，發布2022台灣品牌足跡排行榜—此次共揭曉86個得獎品牌，含快消市場十大領導品牌榜、品類成長最快速榜、台灣製造商十大榜，以及通路自有品牌榜。

而今年的冠軍依然是老字號品牌「義美」，已連續八年蟬聯台灣品牌足跡冠軍，獲得最多消費者觸及數，經消費者選購達9100萬次，全台885萬家戶中，有88%的家庭在過去一年曾購買義美品牌產品，合計觸及779萬家庭，平均購買頻次一年達11.7次；第二名為光泉5700萬次，觸及672萬家庭；第三名為福樂4200萬次，觸及581萬消費家庭。

在觀察品牌足跡榜單，各家品牌緊隨市場對於快樂、健康及生活便利性需求，以創新產品爭取消費者青睞，包括義美因應健康浪潮推出高纖豆奶與穀物飲，幫助買者招募力提升；光泉推出優質蛋白牛乳溝通健身補給肌肉合成及體力恢復，並推出頂級牛奶燕麥優酪方便作為點心食用；福樂則推出頂級鮮奶和頂級希臘式優格的小容量包裝提升產品便利性。

挺過無數次食安風暴的義美，除了堅持自家的品管制度、嚴格把關商品外，近年來持續開發新品，更切合不同族群的需求，都是連續八年奪冠的關鍵。

2022快消前十大品牌揭曉　凱度研究：台灣人一年購買義美產品9100萬次居冠
義美

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