台北富邦以顧客需求為導向發展創新服務 榮獲國際金融獎和全球品牌獎共五大獎項

台北富邦銀行秉持創新精神，積極運用智能技術滿足顧客需求， 今年已多次榮獲國際獎項肯定。日前再獲2022年國際金融獎（I nternational Finance Awards）「最佳商業模式創新獎」及「 最佳電子支付方案提供者」等兩大獎項，以及全球品牌獎（Glob al Brand Awards）「最佳數位退休資產規劃銀行」、「 最佳大數據分析專案」、「消金風險管理解決方案最佳創新獎」 等三大獎項， 表彰北富銀以顧客為導向的創新服務與堅強的品牌實力深獲國際肯定 。

根據國發會推估，台灣將於2025年邁入超高齡社會， 北富銀致力於協助客戶提早進行資產規劃，為退休生活預做準備。 據內部統計，北富銀準退休（40-60歲）客戶佔總客戶數高達4 5%，北富銀打造一站式退休規劃平台「富樂退」， 提供個人及家戶的專業退休金試算， 另外還提供線上與線下諮詢服務， 協助客戶檢視未來退休需求和計算退休金缺口， 並依據客戶的年齡及風險屬性等變數， 線上提供客制化投資組合配置， 讓非高資產客戶也可享有資產配置與規劃，藉以落實普惠金融願景， 因而榮獲全球品牌獎「最佳數位退休資產規劃銀行」。

面臨數位時代實體通路轉型趨勢， 北富銀以顧客需求為中心而創新打造「Fu+未來分行」， 將分行服務定位從交易轉變為以交流為主，藉由新型態分行提供金融 諮詢與共學服務等泛功能化體驗，讓金融服務更有溫度。北富銀「F u+未來分行」自推出以來深獲客戶青睞，帶動62%過去半年未進 入分行的客戶重新進入分行，且顧客滿意度高達4.9分（滿分5分 ），以顧客體驗為根基的創新模式獲得國際金融獎「 最佳商業模式創新獎」。此外，北富銀更創新打造全方位互動儀表板 「Fu+ Dashboard」， 透過大數據和視覺化管理平台掌握客群樣貌，進而分析、 輔助決策以及進行動態管理，因此獲得全球品牌獎「 最佳大數據分析專案」。

為了優化信貸徵審流程，減少人工作業所造成的不便， 北富銀積極導入數位技術，推出M.A.R.V.E.L.（Mul ti-purpose Active Risk Verification, Evaluation, & Leveling）消金徵審決策引擎系統， 藉由建置信用風險獨立核心系統， 北富銀徵審人員可自行維運而無需透過IT或廠商， 增加效率及彈性，同時更可有效利用大數據資料以加強風險控管。北 富銀消金徵審決策引擎系統自上線以來， 客戶申辦信貸等待審查時間較以往大幅降低45%， 不但提高北富銀信貸徵審效率，同時亦帶給客戶更好的服務體驗， 因而獲頒全球品牌獎「消金風險管理解決方案最佳創新獎」。

此外，在新冠肺炎疫情尚未消卻之際，北富銀持續投入數位創新， 與台北市政府合作開發的「智慧城市支付平台pay.taipei 」，不僅提供市民便利且多元的繳費管道，且更結合台北市政府所推 出以「ID as a Service」（IDaas）為概念、以帳號為核心的「 台北通」，方便民眾快速進行查繳，為消費者提供零接觸、 低成本且便利的一站式公共費用支付服務，因而獲頒國際金融獎「 最佳電子支付方案提供者」。

北富銀長期致力於發展各項創新服務， 不斷優化系統與各項服務流程，持續提升消費者服務體驗。 未來將持續洞察顧客需求，讓使用介面更直覺、流程更順暢、 服務更有溫度，創造科技與人性溫暖兼備的金融服務。