中華電信與AWS、資拓宏宇攜手合作 加速數位轉型

數位轉型的浪潮推動各產業的需求不斷演變，不僅需要創新的技術， 更需要透過數據驅動，讓企業更快達成數位轉型之目標。因此， 建構資料治理制度確保資料質量，進而做好資料資產管理， 是企業數位轉型中重要的一環，企業若要更快速、 更可靠地完成轉型目標， 建立領先的資料治理策略與得到最佳實務指引必然是不可或缺的。

中華電信是台灣的電信龍頭，每天產出千億筆的巨量資料， 如何確保資料的品質，並讓資料使用者在面對巨量資料時， 可以快速找到所需要的資料，進而透過資料改善作業流程、 優化網路品質、進行企業決策、洞察客戶需求， 進而創造客戶價值等，都是中華電信進行數位轉型的重要目標。

AWS利用豐富的跨行業經驗和技術，為全球客戶提供奠基於AWS 的資料治理框架G@S (Governance@Scale)， 讓不同的企業和組織在雲運營中保持安全、敏捷和高效， 同時可以通過資料治理框架訂定適宜的資料政策， 建立資料合規保護準則及公司資料治理組織。另外，AWS認爲識別 資料策略、篩選出優先業務場景進行試點、 建立快速規模化導入的能力是推動資料治理的三大關鍵。

資拓宏宇是一個專業化、 大型化與國際化之資訊及通訊服務標竿公司， 累積三十年專業資訊系統建置技術與軟體開發實力， 擁有多項專業技術認證，具備優異的大型資訊系統規劃、 建置與維運經驗。

中華電信借重AWS的資料治理框架G@S與資拓宏宇專業技術服務 ，三方合作完成規劃中華電信全公司的資料治理策略、組織、制度、 規範與作業流程，中華電信於今年初頒布了資料治理策略、 成立資料治理委員會及三階層運作組織， 定義資料治理制度中的角色與職能，朝向建構全公司數據資產、 轉型成為數據驅動的企業邁進。

AWS資料治理框架G@S的建立基礎來自亞馬遜(Amazon) 自身經驗，過去已被廣泛套用在金融、電信、汽車、 零售等相關行業，成功為各公司創造價值。

台灣電信龍頭中華電信已實際導入完整的AWS資料治理框架G@S 方法論，並以對齊、驗證與優化三個步驟， 成功建立完整的資料治理框架，包含建立專屬資料治理組織、 角色與職能、管理規範及落實之作業指引與辦法， 並選擇重要業務項目來落地實作，融入公司既有文化與流程， 以驗證及確保制度的可行性。

AWS與資拓宏宇完整的顧問諮詢服務、 中華電信於企業內實務運作及資料價值創造的寶貴經驗， 可帶給客戶一套可延續運作、持續發展的資料治理機制與方法， 協助客戶瞭解公司在資料治理各面向的成熟度及進一步優化的方向， 以作為資料治理長期規劃的基礎。 協助客戶獲取並有效治理更多資料， 建立以資料驅動業務成長的能力， 進一步轉動靠數據促進企業增長的飛輪， 達到以數位轉型驅動企業的成長及創新、 促成業務價值最大化的目標。