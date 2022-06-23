期交所股東會 通過每股配發股利4.55元

臺灣期貨交易所於6月23日召開2022年股東常會，由吳董事長自 心主持，證期局期貨管理組古組長坤榮列席指導。 這次股東會通過每股配發股利4.55元(含現金股利3.15元及 股票股利1.4元)的盈餘分派案。

2021年全球金融市場在COVID-19疫情影響下行情波動劇烈 ，避險及交易需求大增，臺灣期貨市場2021年全年交易量達3. 92億口，較2020年成長14.9%，續創歷史新猷；其中股票期 貨交易量達7,500萬餘口，年增183%， 已超越臺股期貨及小型臺指期貨，成為交易量第二大商品，為2021 年主要成長動力。在交易量挹注營收下，期交所2021年稅後淨利達 31.87億元，每股稅後盈餘7.59元。

吳董事長表示， 期交所近年研發多元化商品及接軌國際的交易結算制度有成， 國內期貨市場得以穩健發展。新商品部分， 期交所今年商品推動重點放在與現有商品具有區隔性及互補性的股價 指數商品，6 月27日將上市「航運期貨」及「半導體30期貨」， 持續為期貨市場挹注新動能。交易制度部分，自2018年起分階段建 置「期貨市場動態價格穩定措施」， 逐步達成所有商品均適用的目標，今年6月27日適用商品再納入電 子選擇權及金融選擇權，今年底將再納入ETF選擇權，預計2023 年底前所有商品均將適用。結算制度部分，除積極規劃建置「 店頭衍生性商品集中結算機制」， 亦將持續強化期貨市場風險控管機制。

主管機關證期局期貨管理組古組長坤榮致詞時，針對國內期貨市場交 易量連續兩年突破3億口表示肯定， 並期許期交所能持續在提升國際競爭力、 強化投資人保護及新商品新制度的推陳出新不斷努力，亦請期貨業者 多多支持本國專營期貨商得以自有資金轉投資於國內設立貿易公司從 事倉單業務。

臺灣期貨市場亮麗表現，吳董事長感謝股東支持，未來一年將再接再 厲研議新商品及新制度，持續推動臺灣期貨市場繁榮發展， 期望各位股東能繼續給予支持。隨後由副總經理周建隆(代理總經理 )進行2021年度營業及財務報告，並順利通過承認2021年度營業 報告書、財務報表及每股發放現金股利3.15元、股票股利1.4 元之盈餘分派等案。