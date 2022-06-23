新北首創 新住民語文輔導團推七語上百位種子教師數位公開課

新北市於今(2022)年6月18日舉辦全國首創新住 民語文公開課，以各國休閒運動與上下學交通工具為本次教學主題， 其中包含越南、印尼、泰國、緬甸、馬來西亞、 菲律賓與柬埔寨等七國語文。新北市新住民語文輔導團導入「 蘇格拉底數位觀議課系統」後，新北市29行政區逾百位教學支援人 員種子教師透過此平台於線上教學及觀議課， 並以載具即時交流教學意見，累積數百則以上的專業回饋， 有助種子教師持續精進教學。

新北市新住民語文輔導團總召集人，秀朗國小曾秀珠校長表示， 新北市自2018年便首創新住民語文教學支援人員共備社群， 百位教師分為7組共學。因應疫情， 在新住民語文輔導團及聘任督學的帶領下， 導入不受時空限制的數位教學方式。 例如今年辦理新住民語文教學支援人員培訓資格班與回流班時， 加入線上互動教學。這次更將資訊科技融入公開課， 希望每位新住民語教學支援人員，於實體教學或線上教學， 皆能以學生為本位進行教學設計，增進學習成效。

新北市新住民語文輔導團運用「蘇格拉底數位觀議課系統」， 此系統整合傳統及智慧教室，並以文字、 圖片或影像等數位化方式紀錄公開課歷程。此外，即時線上觀議課、 評論教學及提供建議， 有助新住民語文教學支援人員妥善運用教材教具、 掌握學生學習情形。另以影音回放的方式， 累積更豐富的新住民語課堂教學實例。

共備社群學員雙城國小越南語教師王明珠表示， 新北市提供完整的教師培訓，她能與百位教學支援人員一起學習， 在輔導團師長的鼓勵下，她的教學信心持續增進。 秀朗國小教師李小芳表示，她擔任印尼語教學支援人員， 在培訓課程中學會操作數位觀議課系統， 可在線上觀摩其他支援人員教學、瀏覽教學回饋意見或直接回饋意見 給授課老師，這個歷程對於她的印尼語教學工作獲益良多。

此外，北新國小泰語教師李拉雀薇表示，觀議課平台上簡單易學，7 國新住民語文的教學影片，讓她吸取更多教學技巧與班級經營方法。 成州國小越南語教師阮紅女表示， 在平台上可看到新北市新住民語文教師的建議跟評論， 幫助她去思考如何結合校內資源，推動新住民語文教育。

教育局長張明文指出，新北市新住民語文共備社群， 實體及線上雙管齊下，培訓專業的教學支援人員種子教師。 這些參與共備社群的種子老師們未來將成為新住民專業講師， 以典範之姿帶領更多新住民語文教學支援人員， 提升新北市的新住民語文師資品質。並且每年6月和12月辦理的新 住民語文共備社群公開授課成果發表會，不斷與時俱進。