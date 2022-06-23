新北西瓜農損現金救助 7月1日前3區公所受理申請

新北市政府因日前連續強降雨，啟動勘災機制， 發現北海岸淡水、三芝、石門3區西瓜陸續出現植株黃化、 著果率低情形，主動邀集桃園區農業改良場、 農糧署北區分署及區公所勘查西瓜農損情形，爭取農委會補助。農委 會於6月21日公告淡水、三芝、石門區等3區為辦理西瓜農業天然 災害現金救助地區，救助額度為每公頃6萬2,000元， 請符合資格農友自6月22日起至7月1日前到受災土地所在區公所 申請。

淡水、三芝、石門西瓜種植面積為44.86公頃、年產量約為82 1公噸。農業局彙整查報農損情形，初步統計結果西瓜農損被害面積 20.61公頃，6月15日由公所帶領勘查生長不良田區， 5、6月連續降雨為新北市西瓜開花結果期， 田區卻看不到幾顆果實，現場確認連續降雨造成授粉不良、著果率低 情形，影響果實生育，立即向中央爭取農業天然災害救助。經農委會 6月21日公告核定本市淡水、三芝及石門3區為辦理西瓜5月中旬 霪雨農業天然災害現金救助地區，農業局第一時間通知淡水、三芝、 石門區公所自6月22日開始受理農民申報。

新北市農業局長李玟表示，為保障農民權益， 市府主動組成勘災小組進行勘災並爭取中央補助，單筆耕作面積達0 .01公頃以上且受霪雨影響損害達2成的農友，即日起至7月1日 (含例假日)，請攜帶身份證件、印章、 存款簿及土地經營證明文件，非土地所有權人需有土地委託經營書、 租賃契約書或土地使用同意書，到受災土地所在區公所填寫申請表， 如有任何疑義，可隨時洽詢公所。