Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 食安健康

衛福部：本土疫情高峰期已過 全台灣各地中重症病例下降

境外移入部分，衛福部表示，境外移入部分近一週新增397例，較前一週之286例上升39%，並有持續驗出Omicron BA.4及BA.5變異株，衛生單位已密切監測。

By 醫藥組, 台灣英文新聞
2022/06/23 16:58
衛福部今天在行政院會報告「COVID-19疫情現況及應處作為」。（圖／行政院）

衛福部今天在行政院會報告「COVID-19疫情現況及應處作為」。（圖／行政院）

（台灣英文新聞 / 醫藥組 綜合報導）衛福部今（23日）在行政院會報告指出，台灣各地中重症確診病例與上週相比明顯下降，雖然全國仍屬廣泛社區流行，不過總體而言疫情高峰期已過。

衛福部今天在行政院會報告「COVID-19疫情現況及應處作為」，表示本土疫情已過高峰、中重症比例逐漸下降，不過要注意的是境外移入病例已有發現Omicron BA.4及BA.5變異株，須秉持「戒慎而不恐懼」態度執行防疫工作。

衛福部說，本土病例近一周新增366,628例，較前一週的451,358相比，下降19%，北北基、宜蘭、桃竹苗及花東各下降22%，中彰投下降17%Ｍ雲嘉南下降12%，高屏下降20%。

衛福部表示，境外移入部分近一週新增397例，較前一週之286例上升39%，並有持續驗出Omicron BA.4及BA.5變異株，衛生單位已密切監測。

本次報告中，衛福部也說，未來會配合疫情的變化，隨時檢討及調整相關政策，像是本週起修改「參加旅行團旅客須完成第3劑疫苗接種」之規定，改為未完成第3劑疫苗者，以48小時內之快篩陰性證明代替。

而目前入境檢疫3+4每周入境人數總量管制2.5萬人次等措施實施中，衛福部表示，目前量能及運作尚屬順利，未來會依照航班、防疫旅館、防疫計程車等量能考慮放寬限制。

至於兒童防疫面，食藥署已於本月17日核准莫德納疫苗用於6個月至5歲幼童，指揮中心也將於近期召開專家會議，依建議規劃接種作業。
本土疫情
衛福部
食藥署
疫情高峰
疫情趨緩

相關新聞

高血壓藥「利舒壓」主成分含量不足 台灣食藥署：回收98萬顆
高血壓藥「利舒壓」主成分含量不足 台灣食藥署：回收98萬顆
2022/06/22 17:50
「邵博士」14天取EUA 國民黨團：陳時中、吳秀梅下台負責
「邵博士」14天取EUA 國民黨團：陳時中、吳秀梅下台負責
2022/06/17 12:44
台灣衛福部又一官員確診: 石崇良發燒38度　農委會主委陳吉仲解隔快篩仍陽性
台灣衛福部又一官員確診: 石崇良發燒38度　農委會主委陳吉仲解隔快篩仍陽性
2022/06/17 10:37
大鑫無醫材背景可進口2.4億劑快篩 國民黨團：政府涉嫌圖利120億
大鑫無醫材背景可進口2.4億劑快篩 國民黨團：政府涉嫌圖利120億
2022/06/15 12:09
富樂快篩試劑涉以中國劣品混充美製•台灣食藥署令業者限期回收237萬劑　大鑫執行長遭收押
富樂快篩試劑涉以中國劣品混充美製•台灣食藥署令業者限期回收237萬劑　大鑫執行長遭收押
2022/06/14 20:50

更新時間 : 2022-06-23 17:05 GMT+08:00

最受歡迎

台灣各級學校、補習班「確診停課標準」放寬　5月8日起不再全校停課　　
台灣各級學校、補習班「確診停課標準」放寬　5月8日起不再全校停課　　
【手把手教你填】確診者自主回報疫調系統5/1上線 填報流程詳細圖解
【手把手教你填】確診者自主回報疫調系統5/1上線 填報流程詳細圖解
週末出遊看這邊！石門水庫熱氣球嘉年華開跑 活動僅9天快把握
週末出遊看這邊！石門水庫熱氣球嘉年華開跑 活動僅9天快把握
【更新】台灣6/20上午9點05分起接連發生規模6.0與5.0地震•花蓮縣震度最大分別為5弱與4　桃捷1700旅客受影響
【更新】台灣6/20上午9點05分起接連發生規模6.0與5.0地震•花蓮縣震度最大分別為5弱與4　桃捷1700旅客受影響
台灣6/21新增56,339例新冠肺炎本土確診、115例死亡　
台灣6/21新增56,339例新冠肺炎本土確診、115例死亡　
5/17起「0+7」上路！「打滿3劑疫苗者」免隔離　快篩陰可外出採買、工作
5/17起「0+7」上路！「打滿3劑疫苗者」免隔離　快篩陰可外出採買、工作
中國燒烤店惡霸凌弱女 微博怒吼要真相 引爆「唐山大地震」
中國燒烤店惡霸凌弱女 微博怒吼要真相 引爆「唐山大地震」
新北長者第4劑疫苗接種6/17起預約　6/20開打
新北長者第4劑疫苗接種6/17起預約　6/20開打
〈時評〉美中「危樓關係」已經走向「顛覆性的風險」
〈時評〉美中「危樓關係」已經走向「顛覆性的風險」
確診不回報當心被罰30萬！即起沒收到簡訊可自行登入健保APP來填寫資料
確診不回報當心被罰30萬！即起沒收到簡訊可自行登入健保APP來填寫資料