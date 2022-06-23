衛福部：本土疫情高峰期已過 全台灣各地中重症病例下降

（台灣英文新聞 / 醫藥組 綜合報導）衛福部今（23日）在行政院會報告指出，台灣各地中重症確診病例與上週相比明顯下降，雖然全國仍屬廣泛社區流行，不過總體而言疫情高峰期已過。

衛福部今天在行政院會報告「COVID-19疫情現況及應處作為」，表示本土疫情已過高峰、中重症比例逐漸下降，不過要注意的是境外移入病例已有發現Omicron BA.4及BA.5變異株，須秉持「戒慎而不恐懼」態度執行防疫工作。

衛福部說，本土病例近一周新增366,628例，較前一週的451,358相比，下降19%，北北基、宜蘭、桃竹苗及花東各下降22%，中彰投下降17%Ｍ雲嘉南下降12%，高屏下降20%。

衛福部表示，境外移入部分近一週新增397例，較前一週之286例上升39%，並有持續驗出Omicron BA.4及BA.5變異株，衛生單位已密切監測。

本次報告中，衛福部也說，未來會配合疫情的變化，隨時檢討及調整相關政策，像是本週起修改「參加旅行團旅客須完成第3劑疫苗接種」之規定，改為未完成第3劑疫苗者，以48小時內之快篩陰性證明代替。

而目前入境檢疫3+4每周入境人數總量管制2.5萬人次等措施實施中，衛福部表示，目前量能及運作尚屬順利，未來會依照航班、防疫旅館、防疫計程車等量能考慮放寬限制。

至於兒童防疫面，食藥署已於本月17日核准莫德納疫苗用於6個月至5歲幼童，指揮中心也將於近期召開專家會議，依建議規劃接種作業。