台灣疾管署：猴痘列第2類法定傳染病　防疫險可申請理賠

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）猴痘疫情入侵亞洲，新加坡和南韓出現首例通報病例，衛福部疾管署今（23）日公布，猴痘正式列為台灣第2類法定傳染病，若遇疑似個案，依規定須於24小時內通報。

疾管署表示，台灣上週通報1例疑似個案已排除，國內迄今尚未曾出現猴痘病例及相關通報，將持續監測國內疫情發展，必要時將研議強化相關防疫措施。

除猴痘之外，國內第2類法定傳染病有登革熱、傷寒、麻疹等，據傳染病防治法規定，第2類傳染病應於24小時內完成病例報告，必要時得於指定隔離治療機構施行隔離治療。

猴痘的潛伏期約為5至21天，通常為6至13天，臨床症狀與天花類似，但傳染力較弱，嚴重度較輕微。症狀包括發燒、畏寒、寒顫、出汗、頭痛、肌肉痛、淋巴腺腫大(如耳週、腋窩、頸部或腹股溝等處)、極度倦怠。發燒一至三天後出現皮膚病灶，通常自臉部蔓延致身體其他部位，四肢比軀幹更常見。

皮膚病灶出現後會依斑疹(macules)、丘疹(papules)、水泡(vesicles)、膿疱(pustules)階段變化，最終結痂(crust)脫落，嚴重病患疹子數目可達數千。症狀持續14至21天，大多數個案可於幾週內康復。兒童及免疫功能低下者尤其容易重症，併發症包括繼發性細菌感染、肺炎、敗血症等。

2022年5月這波疫情，目前經PCR確診之樣本均為西非分支猴痘病毒，且根據美國疾病管制與預防中心(CDC)報告，病患症狀表現較不典型，包括皮疹最早出現於生殖器或會陰部，且不一定會擴散至身體其他部位，發燒等前驅症狀較不明顯，因此在就醫時容易與其他性傳染病混淆。

疾管署表示，臨床醫師對該等疑似病例可以於傳染病通報系統選擇天花通報項目，並於備註中填寫「疑似猴痘」，檢體採檢與送驗方式同天花，送疾病管制署昆陽實驗室進行檢驗。疾管署提醒，民眾返國入境時如出現上述症狀，應主動告知航空公司人員及機場港口檢疫人員，儘速就醫，告知醫師旅遊接觸史。

國內本土疫情持續，今年防疫保單理賠正式跨過百億大關，由於防疫保單條款載明只要被指定為法定傳染病即為保障範圍，也就是說，猴痘列為第2類法定傳染病後，民眾若在境內不幸感染，可申請防疫險理賠。

產險業者指出，根據防疫保單條款，所保障的法定傳染病範圍多半為中央衛生主管機關依傳染病防治法第3條規定所稱之傳染病，也就是說，防疫險並非只保障COVID-19，如今猴痘正式列為第2類法定傳染病，未來若台灣境內出現確診案例，依條款防疫保單的確要理賠。