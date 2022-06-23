絕美！台灣6月開幕2間最新星巴克 福隆觀海近沙灘、台中洲際有棒球

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）台灣北部、中部6月各開2間全新星巴克！北部「福隆觀海門市」位在東北角海岸福隆雙溪河及黃金沙灘，愜意喝咖啡的同時能觀賞無敵海景，而中部「松竹洲際門市」今（23日）甫開幕，主題是和洲際棒球場有關，滿滿棒球元素將吸引熱愛球賽的運動迷。

根據星巴克，「福隆觀海門市」於6月18日開幕，地處黃金沙灘外，擁有四面玻璃窗，透過面海區大片窗戶向外看就能觀賞天海一線與純淨沙灘風景，成為地理位置最夢幻的咖啡廳，而「松竹洲際門市」今開幕，門市設計以曲線、圓融、 流線、棒球為設計發想，是全台首間和運動主題相關的星巴克門市。

「福隆觀海門市」座位選用如海洋波瀾的圓弧形靠背沙發，營造放鬆的休憩體驗。門市主吧檯區以中間特別挑高的設計，並運用左右兩側垂降天花板，創造猶如坐臥於遊艇甲板的氛圍，內部設計色彩也和黃金沙灘相互輝映，以藍色與金色搭配。

為此門市所設計的新產品包含，9.99%酒體搭配在地金桔與柳丁蜜製成的「金桔調酒啤酒」，以及使用冷萃咖啡製成Cold Foam搭上「金桔調酒啤酒」的「日出雲朵咖啡」等多款選擇將陸續推出。另外也有和福隆地景、藝術活動有關的馬克杯、隨行卡、冷水杯與提袋等商品。

「松竹洲際門市」則瞄準台中市人口最多的北屯區，進駐主要幹道松竹路，靈感則來自鄰近洲際棒球場與台中巨蛋。門市內融合許多棒球元素，卻不失時尚典雅，保留星巴克店內風格，運用簡約輕盈的弧線創造出曲線屋頂和牆壁。

商品部分，星巴克推出設計概念取自洲際棒球場的棒球 元素，巧妙融入門市外觀與系列商品中，包括馬克杯、不鏽鋼杯、提袋等；提 袋及隨行杯袋運用棒球經典縫線設計，別具速度與律動感。 另也推出棒球元素的隨行卡，圓形的獨特造型十分值得收藏。

為慶祝松竹洲際門市開幕，星巴克更特別販售以使用水蒸式烤法的「糖霜檸檬蛋糕」， 口感介於重奶油磅蛋糕與海綿蛋糕之間，顆粒感糖霜有清新檸檬皮香味， 和蛋香十足與濃厚奶油風味的蛋糕相當搭配。

星巴克北部新門市「福隆觀海門市」門市外觀與內部裝潢。（圖/星巴克提供）

星巴克中部新門市「松竹洲際門市」門市外觀與內部裝潢。（圖/星巴克提供）

松竹洲際店限定商品，如提袋、隨行杯和棒球造型隨行卡。（圖/星巴克提供）

星巴克松竹洲際店新品「糖霜檸檬蛋糕」。（圖/星巴克提供）

相關資訊

星巴克福隆觀海門市

地址：新北市貢寮區福隆街41號

電話：02-24992320

時間：週一至週五 9:30-19:00、週六至週日 9:00-20:00

星巴克松竹洲際門市

開幕日：6/23（四）10:00

地址：台中市北屯區松竹路三段1133號

電話：04-24261750

時間：週一至週日 7:00-21:00