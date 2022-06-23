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中共2軍艦通過宜蘭外海　台灣國防部：有信心確保國家安全

By 政治組, 台灣英文新聞－編輯
2022/06/23 15:46
圖為中國解放軍052C型驅逐艦。(取自維基百科)

圖為中國解放軍052C型驅逐艦。(取自維基百科)

（台灣英文新聞／政治組　綜合報導）中共擾台動作不斷，21日共有29架共機侵擾台外，根據日本防衛省公布訊息顯示，同一天中共派出2艘軍艦自宜蘭東部、日本與那國島之間海域通過。對此，國防部今（23）日表示，國軍有效掌握台海周邊共艦，並派艦監控應處，面對嚴峻敵情威脅，國軍有信心確保國家安全。

中央社報導，根據日本防衛省統合幕僚監部22日發布的訊息，中國解放軍1艘「052C」驅逐艦、1艘「056A」護衛艦21日通過台灣宜蘭東部、日本與那國島之間海域。

根據空軍公布的周邊動態，21日多達29架共機侵擾台灣西南防空識別區（ADIZ），創今年迄今共機擾台數量第3多紀錄。包括1架運9通信對抗機、1架運8電偵機、6架轟6機、1架運油20機、2架空警500機、1架運8反潛機、8架殲16機、4架蘇愷30機及5架殲11機，其中運9通信對抗機、運8電偵機、轟6機深入台灣南方及東南方空域。

國防部上午舉行例行記者會，針對共艦動態，國防部軍事發言人孫立方少將表示，國軍運用聯合情監偵手段有效掌握台海周邊共艦，並派軍艦監控應處。

孫立方強調，雖然面對非常嚴峻敵情威脅，國軍官兵有信心、有決心，做好所有戰備訓練工作、確保國家安全。

更新時間 : 2022-06-23 16:52 GMT+08:00

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