台灣因應淨零碳排　果園草生栽培可望增進土壤碳匯量

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）2050年淨零碳排是全世界訂定共同完成的目標，台灣農業部門預計2040年達成，臺東區農業改良場今(23)日表示，在長期推廣草生栽培及果園地被植物的研究結論後，「果園草生栽培」是現在及未來最適宜的果園雜草管理作業模式；僅需配合土壤於夏季降溫及冬季升溫，對果實產量及品質均有助益。

對果農而言，田間如何作業才能達到促進淨零碳排且有助於產量及品質的提升，並達到利人利己的雙贏模式成了一大課題。

臺東場表示，從試驗的土壤分析數據中發現，果園草生栽培的土壤有機質含量均顯著高於清耕栽培(施用除草劑)者，平均高1-2%。

草生栽培除可提升土壤有機質含量外，相較於清耕栽培，在夏季能降低土表溫度2~6℃，降低10公分深土層2~3℃；冬季則能提高土表溫度2~4℃，提高10公分深土層1~3℃，可維持土壤微生物多樣性及豐富度具有相當貢獻。

臺東場指出，果園採用草生栽培初期雖在雜草管理上較耗費人力，但卻能提升土壤有機質含量、維護土壤生態環境及增加其抵抗極端氣候的韌性等，整體效益會隨時間累積而更加顯著，同時增加土壤碳匯量。

臺東場建議，果農可先採集果園土壤送當地試驗改良場所檢測，瞭解土壤有機質含量情況，於施行果園草生栽培後，再逐年定期檢測隨時掌握土壤管理成果，歡迎電洽089-325110#722詢問。

照片來源：行政院農業委員會臺東區農業改良場提供