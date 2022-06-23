板橋凱撒「解鎖大人的暑假」 體驗室內衝浪新極限

初夏來襲、炎熱的氣溫，意味著玩水的時刻又到了！板橋凱撒大飯店趕在放暑假前，聯合位於新北市板橋江子翠全台首座室內衝浪俱樂部「浪極光Surfing City」推出三天兩夜「解鎖大人的暑假」住房專案，不必衝去海邊頂著大太陽踏浪，也不會被漫長的梅雨季節及變化多端的氣象所左右，入住板橋凱撒即可體驗浪極光引進國外風行已久的室內衝浪極限運動！除此之外，連續兩日早晨可享飯店豐盛美味的自助式早餐，待在飯店內不論白天或夜晚也一定要來到32樓最高戶外泳池戲水拍照，還可瞭望隨著時間幻化出各種面貌的美麗都市景觀，又或是繽紛花牆、池畔搖籃椅及棕櫚樹下記錄無數紀念美照，編織屬於自己的歡樂假期。詳情預訂可洽02-8964-3968 / https://reurl.cc/NAgyGn

【解鎖大人的暑假】住房專案內容

即日起至8/31止，每晚3,400元起

此專案需連續入住兩晚以上

依房型贈送浪極光Surfing City單次衝浪券(雙人房兩張、三人房三張、四人房四張)，每房限贈乙次

​​​​​依房型贈送飯店早餐

【浪極光Surfing City介紹】

台灣第一座室內衝浪俱樂部座落於新北市板橋區江子翠，創辦人原從事房地產行業，就算工作忙碌，每年還是會規劃假期來犒賞自己與家人調劑繁忙的生活。因於國外渡假多次接觸極限運動、觀察到台灣市場未有室內衝浪的先例，於是於2020年底創立「浪極光Surfing City」，將已於歐美、東南亞與日本等地相當風行的室內衝浪極限運動正式引進。除了滿足極限運動愛好者，整個館場設計更涵蓋衝浪、泳池、按摩水柱及度假村質感的休憩空間，對於衝浪新手也有安排專業教練進行一對一教學，透過衝浪體驗更能鍛鍊到全身肌肉群。