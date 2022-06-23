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南亞科技投資3千億蓋新廠強化自主研發！台灣總統：護國群山再加一

蔡英文總統：台灣半導體的技術占有世界領先地位，這幾年我國的半導體及高科技產業對全世界的供應鏈來說，已經具有不可或缺的重要性。

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2022/06/23 14:51
南亞科技新廠開工動土典禮。（照片由總統府提供）

南亞科技新廠開工動土典禮。（照片由總統府提供）

（台灣英文新聞 / 財經組 綜合報導）南亞科技投入3000億元在新北市蓋新廠，總統蔡英文今（23）日出席動土典禮時表示，台灣半導體的技術，已經占有世界領先地位，南亞科技啟動自主研發10奈米級DRAM技術是我國高科技產業，布局元宇宙商機、強化自主研發能力的重要一步，可以說是「護國群山再加一」。

總統蔡英文表示，台灣半導體的技術占有世界領先地位，這幾年我國的半導體及高科技產業對全世界的供應鏈來說，已經具有不可或缺的重要性。南亞科技正式啟動自主研發10奈米級DRAM技術，代表台塑集團將正式邁向DRAM技術自主，這也是台灣的高科技產業，布局元宇宙商機、強化自主研發能力，非常重要的一步，可以說是「護國群山再加一」。

蔡英文提到，這幾年來，積極鼓勵「投資台灣」，現在不只有外資來台、台商回台，本土廠商也加碼投資。這些資金跟產業能量的匯集，都展現了大家對台灣經濟的信心，並感謝南亞科技這幾年來持續深耕台灣。

她指出，今天南亞科技新廠的動土，總共投入3,000億元，這些努力將會帶動台灣半導體產業非常重要的發展。

蔡英文認為，面對2050革命性的淨零轉型，她要鼓勵國內的大型產業，尤其是像台塑集團這樣的龍頭企業，把低碳、零碳的挑戰轉化為商機，不僅是製程優化、能源轉換，甚至是再生能源與儲能設備的加速投資建置，都要扮演業界領頭的角色，以大帶小，讓上下游供應鏈，都能夠更進步。

蔡英文提到，去(2021)年半導體產值，整體達到新臺幣4.1兆元，也提供就業人數將近25萬人，可以看到半導體產業，對台灣整體經濟有非常巨大的貢獻。

蔡英文表示，這兩年來，陸續設置六所半導體學院，有系統、有規劃的培育更多高科技人才，讓產業界更深入參與產學研發，提升人才素質及研發水準，希望未來能把台灣打造成為亞洲「半導體先進製程中心」，持續提升台灣在全球產業鏈的關鍵地位。

蔡英文還說，全世界都面臨疫情挑戰的情況底下，台灣的經濟發展，能夠不斷前進，除了要感謝業界先進的努力，基層第一線的醫護和防疫人員的努力，也非常重要。

總統蔡英文認為，台灣要邁向疫後正常生活的新階段，不只要持續拚防疫，更要繼續拚經濟。面對百年大疫，大家都很辛苦，只要中央和地方攜手合作，政府和人民站在一起，正面回應人民的需求，積極協助產業的問題解決，一定能夠攜手度過挑戰，創造更好的未來。

南亞科技投資3千億蓋新廠強化自主研發！台灣總統：護國群山再加一

蔡英文總統出席南亞科技新廠開工動土典禮。（照片由總統府提供）

南亞科技投資3千億蓋新廠強化自主研發！台灣總統：護國群山再加一

新北市長侯友宜出席南亞科技新廠開工動土典禮。（照片由總統府提供）

南亞科技投資3千億蓋新廠強化自主研發！台灣總統：護國群山再加一

南亞科技新廠開工動土典禮。（照片由總統府提供）

南亞科技投資3千億蓋新廠強化自主研發！台灣總統：護國群山再加一

南亞科技新廠模型。（照片由總統府提供）
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