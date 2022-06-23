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年產值破億！中國再秀肌肉禁止台灣石斑魚　紐時：凸顯經濟過度依賴中國風險

繼農產品被禁之後，現在換養殖業遭殃

By 國際組, 台灣英文新聞－編輯
2022/06/23 14:26
石斑魚(示意圖/Pexels)

石斑魚(示意圖/Pexels)

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導)繼鳳梨及釋迦之後，中國再度對台經濟施壓禁止石斑魚進口，造成養殖業重大損失，《紐約時報》提醒此為台灣經濟過度依賴中國的風險。

看準中國人愛吃活魚的市場，台灣養殖戶瞄準利潤高的石斑魚養殖產業，《紐約時報》來自屏東縣枋寮鄉的報導指出，林春來約於10年前在南台灣買下石斑魚養殖場，這位前任電工僅在幾年間便賺了可讓一家四口過著舒適日子的錢，甚至經營起小型旅館。

然而近日中國以檢出禁藥為由暫停台灣石斑魚進口，養殖業者將面臨損失，報導表示，這明顯是北京以經濟手段對台施壓，林春來和其他養殖戶失去主要市場生計受到威脅，利潤豐碩的水產養殖業蒙受一大打擊。

中國海關總署10日以檢出禁藥及藥物殘留超標為由，下令暫停進口台灣石斑魚。台灣官員大表不滿，認為中方這項禁令帶有政治動機，總統蔡英文誓言協助石斑魚養殖戶度過難關。

報導強調，中國國家主席習近平曾說海峽兩岸「必然統一」，但台灣2300萬人民偏好維持實質獨立。北京近年更常每日派軍艦擾台灣周邊空域，企圖在國際上孤立台灣，阻撓其加入國際組織。北京也增加限制台灣農產品進入中國廣大的消費市場，去年以檢出有害生物為由，下令禁止進口台灣鳳梨、蓮霧及釋迦。

根據台灣官方數據，去年91%石斑魚出口流向中國，約值500萬美元(約為新台幣1.5億)。與鳳梨不同的是，石斑魚在台灣被視為相對高檔、通常只在特別場合享用的海鮮。林春來說，中國頒布進口禁令後，其中一種石斑魚售價已降低。

紐時指出，這道最新禁令深刻提醒台灣經濟過度依賴中國的風險。

部分石斑魚養殖戶說，如果中方禁令沒解除，他們將被迫把魚賣到台灣市場，蒙受重大損失。林春來說，他現在將希望寄託在養殖中國也很受歡迎的四指馬鮁上，但這個備案難擋地緣政治變化影響，「我們的最大客戶依舊是中國。」
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