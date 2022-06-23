6/23台灣本土+48283　死亡+166　1歲男嬰呼吸窘迫、胸凹　為第8例兒童哮吼重症　加護病房觀察中

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（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(23)日公布國內新增48,356例COVID-19確定病例，分別為48,283例本土個案及73例境外移入；另確診個案中新增166例死亡。



指揮中心表示，今日新增之48,283例本土病例，22,537例男性，25,729例女性，17例調查中；年齡介於未滿5歲至90歲以上；個案分布為臺中市(7,001例)、高雄市(6,722例)、新北市(6,296例)、臺南市(4,444例)、桃園市(4,105例)、彰化縣(3,618例)、臺北市(3,322例)、屏東縣(2,263例)、雲林縣(1,332例)、苗栗縣(1,167例)、新竹縣(1,158例)、南投縣(1,149例)、嘉義縣(1,060例)、新竹市(932例)、宜蘭縣(859例)、嘉義市(748例)、花蓮縣(665例)、基隆市(587例)、臺東縣(445例)、澎湖縣(246例)、金門縣(156例)、連江縣(8例)。



指揮中心指出，今日新增166例本土病例死亡個案，為102例男性、64例女性，年齡介於30多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案，其中有90%（150例）具重大疾病、慢性病史，71%（118例）未接種3劑 COVID-19疫苗，61%（101例）年齡超過80歲以上。確診日介於今(2022)年5月5日至6月21日，死亡日期介於6月6日至6月20日。

重症174例中包含一名1歲男嬰，無慢性病史，6月18日發燒、19日快篩陽性，就醫後拿藥返家。但返家後出現呼吸雜音、呼吸費力，當日再度前往急診。

就醫時出現呼吸困難、胸凹的情形，緊急插管使用呼吸器，診斷為哮吼併呼吸窘迫。6月20日收治兒童加護病房，使用類固醇、瑞德西韋等藥物治療並搭配呼吸器，病況改善後於21日拔管移除呼吸器，目前仍在加護病房使用氧氣觀察治療中。

目前12歲以下兒童重症共67例，包括21例腦炎、15例肺炎（含細支氣管炎）、3例敗血症、8例哮吼、13例MIS-C、2例共病、5例家中死亡；死亡維持19例。





指揮中心說明，今日新增73例境外移入個案中，44例男性，29例女性；年齡介於未滿10歲至80多歲，感染國家為越南及美國(各5例)，阿拉伯聯合大公國(3例)，加拿大、英國、以色列、沙烏地阿拉伯、印尼、法國及日本(各1例)，另53例感染國家調查中。入境日介於今年6月21日至6月22日。



指揮中心統計，截至目前國內累計3,487,599例確診，分別為14,032例境外移入、3,473,513例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

2020年起累計5,817例COVID-19死亡病例，其中5,802例本土，個案居住縣市分布為新北市1,575例、臺北市845例、桃園市496例、臺中市491例、高雄市449例、臺南市330例、彰化縣263例、屏東縣210例、基隆市158例、南投縣134例、宜蘭縣131例、雲林縣120例、苗栗縣105例、花蓮縣92例、新竹縣89例、嘉義縣87例、臺東縣82例、嘉義市75例、新竹市53例、金門縣10例、澎湖縣7例；另15例為境外移入。