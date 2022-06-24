〈時評〉陳時中選北市　是台灣民進黨資產抑或負債?

衛福部長陳時中投入台北市長選舉，對民進黨來說， 到底是一項資產或是負債，恐怕影響的不只是台北市部分， 甚至可能衝擊到整個年底的選情，民進黨的這一步棋， 必須要跳脫派系之爭，重新思考陳時中的戰略定位。

從今年初以來， 陳時中一直是民進黨規畫為投入台北市長的首要人選。 因為從兩年前疫情爆發以來，台灣被世界各國列為防疫優等生， 民進黨政府和陳時中的表現有目共睹，聲勢如日中天的陳時中， 加上他個人也有意願，已成為民進黨搶攻台北市長的最佳布局。

然而，陳時中投入台北市長選舉，不乏派系相互卡位的意味， 最早表態對台北市長有興趣是隸屬正國會的基隆市長林右昌， 到後來正國會主要領導人林佳龍更是積極爭取，因此， 主推陳時中的英系更努力拱陳時中上轎， 目的是握有台北市長選舉的主導權， 並且擴大後蔡英文時期的影響力。

但此一時、彼一時，從今年三月底開始，Omicron病毒在全球 肆虐，台灣面臨極大衝擊，從五月開始，台灣染疫人數節節上升， 疫情從高峰期進入高原期後，到了上周才開始收斂， 然而確診死亡的人數仍然高居不下， 台灣的防疫表現已成為全球關注的焦點， 陳時中原本繳交的華麗成績單，如今已累積不少民怨。

換句話說，在這一波疫情下，陳時中已經走下神壇， 面臨新一波的檢驗，民進黨若仍規畫陳時中參選， 對選情的影響可能會比預期來得更大。

可以預見的是，即便在陳時中於七、八月宣布參選時， 若是疫情仍未降溫，將被嘲諷只顧選舉、卻不顧疫情，另方面， 就算屆時疫情暫時降溫，可是，年底投票前疫情一旦再起， 仍會怪罪到民進黨政府和陳時中的頭上。

其次，陳時中雖然只是參選台北市長， 但只要陳時中投入年底縣市長選戰， 在野黨大可把這次地方選舉定調為民進黨政府防疫表現的不信任投票 ，利用這種宣傳手法，去動員不滿民進黨的選民出來投票， 這影響的不光只有台北市長，甚至也間接衝擊到其他縣市長的改選， 以及縣市議員的選情。

陳時中或許曾是代表民進黨參選台北市長的一時之選， 只不過現在情勢已經出現變化，民進黨勢必得摒除派系之爭， 重新思考首都之戰的布局。