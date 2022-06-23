台灣8家新創榮獲美國SelectUSA TOP 10！中小企業處將率團赴美　盼強化雙邊新創生態系交流

（台灣英文新聞 / 科技組 綜合報導）一年一度的SelectUSA投資高峰會即將在6月26日至29日於美國馬里蘭州Gaylord National Resort & Convention Center舉行，經濟部中小企業處今(23)日表示，今(2022)年與美國在台協會(AIT)攜手合作，針對有意赴美拓展的新創團隊進行選拔，最終遴選出11家新創，除提供補助與輔導培訓外，將赴美參加活動。

經濟部中小企業處表示，根據SelectUSA官方最新公布全球各領域TOP10獲選名單，遴選出11家新創團隊共計有8家入圍，獲選團隊將前往美國向各大創投及企業進行簡報，積極爭取與美國在地企業合作及獲取投資的機會。

8家入選的領域及團隊分別是：資訊安全(Cybersecurity)領域—臺灣圖靈鏈(股)公司(Turing Chain)、國際信任機器(股)公司(ITM)；醫療技術(MedTech)領域—艾斯創生醫(股)公司(Astron MedTech)、精拓生技(股)公司(CancerFree Biotech)、聿信醫療器材科技(股)公司(Heroic Faith Medical)、康博醫創(股)公司(Micronbrane Medical)；金融科技(Fintech)領域—奇策智能雲端(股)公司(Crypto-Arsenal)；電子商務(e-Commerce)領域—臺灣通用紡織科技(股)公司(Frontier.cool)。

中小企業處說明，這次出訪行程除參與SelectUSA投資高峰會年度盛事，在AIT及經濟部駐外單位協助安排下，新創團隊將前往矽谷鏈結當地生態圈的人脈、資金與資源，並與美國當地企業進行交流，吸引國際投資人的青睞，期能促成新創獲得在美發展的機會；同時介紹台灣新創環境及資源給美國當地加速器及創育機構等，期盼吸引國際優秀新創團隊來台發展。

中小企業處期望，此行從美國東岸串連至西岸，能強化台美雙邊新創生態系互動交流，加速兩國的新創合作。