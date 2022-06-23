湘西趕屍照太驚悚！台南美術館展覽網友戰翻　館方：勿帶糯米及桃木劍看展

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導) 台南市立美術館將於6月25日推出展覽「亞洲的地獄與幽魂」，還未開幕就已佔據各大媒體版面，館方先前發布展場「湘西趕屍照」，不少民眾幽默直呼要帶糯米跟桃木劍去看展，但近日引起家長及宗教團體不滿要求停辦。

法國凱布朗利博物館（musée du quai Branly - Jacques Chirac, Paris）於2018年推出「亞洲的地獄與幽魂」特展，用深入淺出的方式介紹數個世紀以來亞洲對於未知世界的恐懼與想像，展品涵蓋古文物至當代藝術，現在巡迴到台灣加入在地視角，姚瑞中、張季雅、梁廷毓等藝術家參與展出，將於台南市立美術館展出4個月。

台南美術館先前於臉書上搶先公開布展的照片，其中「湘西趕屍照」引起民眾熱議，連台南市市長黃偉哲也忍不住到現場參觀，不少民眾直呼要帶殭屍最怕的桃木劍及糯米去看展，還要穿道袍去，館方則再次強調勿帶腳架、桃木劍及糯米，有準備平安符供大家索取；然而，這檔期待度破表的展覽近日遭網友出征要求撤除。

有反對聲浪批評，「怎麼會有這樣的展覽，傷害身心對生命完全沒有幫助」、「美術館應展出美化人心，具有真善美價值的作品！這種鬼魅的展覽，會嚇到剛好逛美術館的人。對社會文化風氣也沒有幫助」、「疫情時代製造這樣的恐懼實在是很多餘」、「我們可以給孩子的回憶或探索可以很多面，但是聰明的父母們，應該可以正確的做出選擇，為孩子們把關每一個moment！」

另一方面，有網友支持展覽「不要因為莫名其妙的留言就停展」，更敲碗到居住縣市展出，「自己有疑慮就不要來，不用影響他人看展的權利」、「用所謂『正能量』情勒展覽才是病態的展現」、「送平安符也太貼心，要不要再規劃一條『台南廟宇巡禮』，直接一條龍服務」、「不能帶桃木劍跟糯米，那可以穿道袍去嗎？」

亞洲的地獄與幽魂

時間：2022/06/25 - 2022/10/16

地點：台南市美術館 2 館， 2F 展覽室 E – H

網址： https://zb.tnam.museum/

注意：本展涉及幽魂鬼怪等內容，若對此內容敏感者，請自行斟酌是否適合入場觀看，12歲以下之孩童建議由成人陪同入場。