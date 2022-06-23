擴大台灣和德國商業關係　德經處：台德在國際造船及海洋經濟領域扮演重要角色

（台灣英文新聞 / 財經組 綜合報導）德國經濟辦事處(GTO)近日邀請6家造船及海洋經濟領域德商所組成的代表團與台灣廠商舉辦線上會議，德經處首席代表暨處長林百科(Axel Limberg)表示，藉豐富的經驗和卓越的技術，德國企業是台灣保持東亞海運主要交通樞紐地位，並擴大其在海運產業影響力的理想合作夥伴。

21日「造船暨海洋經濟」線上研討會中，德經處首席代表暨處長林百科(Axel Limberg)表示，德國和台灣在國際造船和海洋經濟領域皆扮演著重要角色。德國約有40萬人從事海運業，年營業額超過500億美元。

德經處表示，這次代表團為德國聯邦經濟暨氣候保護部(BMWK)推廣「拓展國外市場」政策的一部分，目的是為奠定台德企業未來在海洋經濟領域的商業合作基礎。因此，這一星期將會為德商公司安排數場與台灣潛在商業夥伴的線上商務會議。

德經處認為台德雙方在吊艇系統與起重機、船舶檢驗和評估、電氣安全技術、造船零件，比如:螺旋槳軸、密封件、變速器、發動機及懸掛系統，以及發動機性能監控和測試系統都有非常大的合作潛力。

德經處說明，這次出席線上會議的六家與會德商為Bender GmbH & Co. KG是以電機安全技術聞名的家族企業，提供全球相關領域企業創新領先的系統及零組件，以便鑑測及預警電機故障原因；d-i davit international-hische GmbH創立於1978年，在造船及海洋產業中，為吊艇架和起重系統的領先開發商、製造商以及供應商；Ingenierbüro Weselmann GmbH工程總部位於德國航運產業核心漢堡，該公司在航運產業的檢驗及評估累積共有75年的經驗，並可提供一系列航運技術方面的諮詢服務。

德經處還說，ProfiSeal GmbH專注為造船業提供研發以及製造高穩定螺旋槳軸、艉軸管及艙壁之密封裝置產品，且擁有全球獨創的防火艙壁技術；Renk GmbH總部位於德國奧格斯堡是全球領先製造商，主要提供高質量變速器、發動機、混和驅動系統、懸掛系統、滑動輪軸、聯軸器及測試系統；Tx Marine是Kay Paschen於2007年創立，為船舶測量及分析儀器領域的系統領導供應商，特別是圍繞船舶的發動機。