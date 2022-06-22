挺台灣！瓜地馬拉外長：「絕對」會與台維持外交關係

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）瓜地馬拉外交部長布卡羅（Mario Bucaro）接受日經亞洲（Nikkei Asia）訪問時表示，瓜國「絕對」會與台灣維持外交關係。

台灣與14個國家有外交關係，其中8個位在中南美洲，瓜地馬拉是最長久的夥伴，兩國關係可追溯至1933年。在主要為加勒比海和太平洋島國的台灣邦交國名單上，瓜地馬拉是其中最大的經濟體。

中央社報導，被問及瓜地馬拉是否優先考慮與美國和台灣的關係，而非中國時，布卡羅說：「對我們來說，與美國和台灣的關係是我們最重要的。」

他說：「我們將繼續在各個層面上維持這些關係。我們希望區域和平，台灣人民的主權和領土完整。我們將繼續支持台灣所作的努力。」

近年來，中國一直在利用其經濟影響力來爭取中美洲和南美洲國家。巴拿馬於2017年與台北斷交，轉而支持北京。薩爾瓦多和明尼加共和國（Dominican Republic）於2018年步其後塵，2021年尼加拉瓜也跟進。瓜地馬拉總統賈麥岱（Alejandro Giammattei）曾暗示，北京希望他的國家也這樣做，以換取中國的冠狀病毒疫苗。

瓜地馬拉經濟主要靠農業和紡織業推動。根據世界銀行的資料，其國內生產毛額（GDP）2020年達776億美元，約為巴拉圭的2倍，宏都拉斯的3倍，這兩個國家皆與台灣有外交關係。

布卡羅發言之際，瓜地馬拉正尋求與美國在移民和經濟方面加強合作。美國與包括瓜地馬拉在內的19個國家於6月10日發表「移民與保護洛杉磯宣言」（Los Angeles Declaration on Migration and Protection），概述支持移民來源國家以及新的外國勞工計劃。布卡羅說，該宣言為移民辯論注入尊嚴、尊重人權和共同責任等概念。

根據美國海關與邊境保護局（U.S. Customs and Border Protection, CBP）資料，2021財政年度有超過28萬3000名無證（非法入境）瓜地馬拉人在美國被拘留，占所有拘留人數16%。布卡羅說：「我們需要與我們的鄰邦和民間部門一起解決根本原因。」

美國也越來越擔心依賴中國供應鏈所帶來的地緣政治風險。美國財政部長葉倫（Janet Yellen）4月呼籲將供應鏈「友岸外包」（friend-shoring）給可以信任的國家。

布卡羅表示：「瓜地馬拉為這種轉移提供了絕佳的機會。」他希望透過與美國合作，吸引更多製造商和其他企業前往瓜國投資。