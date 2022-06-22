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台灣20到49歲「免疫防火牆」築起 台大公衛：6月底進入平原期

全台疫情有趨緩趨勢，但彰投雲嘉以及台中、台南、高雄的70歲以上感染率還在高點附近，尚須一段時間才會降。

By 醫藥組, 台灣英文新聞
2022/06/22 19:10
台大公衛教授陳秀熙今（22日）指出，全國終將逐步進入「地方流行平原期」。（圖/中央社）

台大公衛教授陳秀熙今（22日）指出，全國終將逐步進入「地方流行平原期」。（圖/中央社）

（台灣英文新聞 / 醫藥組 綜合報導）你也感受到台灣疫情趨緩了嗎？台大公衛教授指出，因全台20到49歲感染率已達72%，，築起了「免疫防火牆」，預計疫情平原期將落在6月底。

台大公衛流病與預醫所教授陳秀熙今（22日）指出，全國終將逐步進入「地方流行平原期」，而北北基桃將率先於6月底達成單日新增感染率小於0.2%、確診人數少於萬的地區。

北北基數據顯示，20到49歲的免疫防火牆已達79，為全台最高，而台灣20至49歲的感染率很快達到高峰，也很快就下降，這是流行下降的原動力。陳秀熙說，隨年輕族群免疫防火牆築起，6月中以後50歲以上中重症趨勢將下降。

雖然全台疫情有趨緩趨勢，但彰投雲嘉以及台中、台南、高雄的70歲以上感染率還在高點附近，尚須一段時間才會降。

不只如此，年輕成年人及兒童青少年也要嚴防康復後出現MIC-C或MIS-A的可能性，當步入「地方流行平原期」，此後長遠防疫決勝點，將在於追加劑施打率，並找出變異病毒再次感染傳播的防範之道。

陳秀熙說，圖表中可看到0至19歲曲線已與20到49歲幾乎重疊，50歲以下也已出現下降趨勢，他說「看到台灣疫情受控的希望」。至於50至69歲和70歲以上的流行速度雖然比較慢，但終將趨於一致，進入受控階段，和過去的紐西蘭和南韓一樣。

台灣20到49歲「免疫防火牆」築起 台大公衛：6月底進入平原期

台灣20到49歲「免疫防火牆」築起 台大公衛：6月底進入平原期

（圖／取自新冠肺炎防疫科學線上直播）
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