美國發布2022台灣白皮書 籲開放邊境、穩定能源供給

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）台灣美國商會今（22）日發布「2022台灣白皮書」指出台灣當前所獲國際關注達到前所未有的高度，宜把握機會積極改善經商環境，與美國簽訂具企圖新的貿易與經濟協議，進而掌握產業發展和轉型的黃金時機。

台灣美國商會副會長吳王小珍數度強調，台美雙方於本月啟動「台美21世紀貿易倡議」實屬難得，因此宜把握黃金時期，並積極解決穩定能源供給、人才庫建構、邊境開放等問題。

台灣疫情雖逐漸緩解，然邊境管制鬆綁較美國家緩慢，吳王小珍表示會影響跨國商務往來及外資投資評估，呼籲宜在安全前提下，儘速開放邊境，恢復商務活動。此外後續幾年全球可能面臨經濟衰退、俄烏戰爭、高通膨與高利率等狀況，台灣未來也會有很多挑戰。她強調，台灣須努力消除貿易壁壘、並改善監管機制，成為全球具吸引力的簽訂高標準雙邊與多邊協議的貿易夥伴。

吳王小珍也提出，相較於2020年白皮書所提議題有13項議題完全解決，去年所提議題僅有5項完全解決，另有13項議題獲得良好進展，41項議題持續觀察，體現持續與政府對話的重要性，也盼台灣在重要當頭不要遲疑腳步，要提出雙倍努力，抓住黃金時期。

她也分享政府今年宣布通過接受醫療器材單一稽核計畫（Medical Device Single Audi Program,MDSAP）報告，是新醫療器材產品審查流程的重大突破。

此外，美國商會今年除提供台灣政府政策建言外，也向華府提出8項建議。 吳王小珍指出，商會肯定台美政府近期宣布啟動「台美21世紀貿易倡議」，但也重申商會長期以來的倡議觀點，意即締結雙邊貿易協定（BTA）是鞏固台美雙方貿易關係最重要的一步。商會也在白皮書呼籲拜登政府啟動雙邊貿易協定的磋商，也鼓勵美國國會通過立法，要求行政部門今年應就貿易協議展開談判。

新版白皮書建言也包含就雙邊半導體供應鏈協定展開談判，通過「美國競爭法」（America Competes Act）與「台灣獎學金法」（Taiwan Fellowship Act）並撥出執行經費。同時，白皮書也提及美台雙重課稅協定的重要性。