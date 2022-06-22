國際扶輪支持反毒預防教育 贈送新北12校新興毒品仿真教具

近年來新興毒品不斷推陳出新、包裝變化多， 且內容物多為混合式毒品，吸引年輕學子好奇誤用。新北市教育局昨 (21)日舉辦受贈活動，感謝國際扶輪3481地區台北社企扶輪 社贈送鷺江國中等12校每校一套新興毒品仿真教具， 期盼透過仿真教具讓師生瞭解新興毒品樣態，提升學子識毒能力， 降低接觸毒品風險。

教育局副局長歐人豪表示，為因應新興毒品變化快速， 反毒預防宣導教育需不斷與時俱進，感謝國際扶輪3481地區台北 社企扶輪社共同關心孩子健康成長，捐贈新興毒品仿真展示教具， 期盼透過仿真教具， 由老師向學生解說各種偽冒包裝樣式的毒品及對人體危害， 讓反毒宣導持續向下札根，達到反毒預防宣導效果。

國際扶輪3481地區總監黃永輝表示， 這次主要將新興毒品的教具外捐贈給三鶯鄰近地區12所學校， 以仿真的方式提供宣導新興毒品的相關資訊， 讓學習過程能更感同身受， 期盼打造一個讓學生安心學習的健康校園。

鷺江國中學務主任孫龍龍表示， 反毒宣導教育需要透過生動活潑的方式吸引學生的目光， 新興毒品仿真教具就是一個很實用的教材， 與其使用教條式方式授課，透過教具讓學生了解毒品偽裝樣態， 更能夠提升學生警覺心，避免誤觸毒品，是一個很好的方式。

鷺江國中學生陳柏成則表示，新興毒品好可怕！居然長得與我們平常 吃的零食一樣！老師利用這樣的教具宣導，讓大家知道要提高警覺， 才不會讓毒品有機可趁。

而尖山國中的鄭凱文同學也表示， 可怕的毒品裹著美麗的糖衣欺騙學生，透過這次仿真教具的學習， 未來會更謹慎小心不隨便拿別人分享的食物並學會說不， 提高警覺並保護自己。

教育局表示，暑假即將到來，為了讓新北學子能遠離毒害， 新北市將透過各式管道宣導並持續透過與民間團體合作， 提醒學子們新興毒品的偽裝方式及危害， 讓孩子與家長提升識毒知能，共同為打造無毒純淨的社會環境努力。

為讓學子遠離毒害，新北市將透過各式管道宣導。（照片來源：新北市教育局提供）