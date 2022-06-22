國際扶輪支持反毒預防教育 贈送新北12校新興毒品仿真教具

近年來新興毒品不斷推陳出新、包裝變化多，且內容物多為混合式毒品，吸引年輕學子好奇誤用。新北市教育局昨(21)日舉辦受贈活動，感謝國際扶輪3481地區台北社企扶輪社贈送鷺江國中等12校每校一套新興毒品仿真教具，期盼透過仿真教具讓師生瞭解新興毒品樣態，提升學子識毒能力，降低接觸毒品風險。
教育局副局長歐人豪表示，為因應新興毒品變化快速，反毒預防宣導教育需不斷與時俱進，感謝國際扶輪3481地區台北社企扶輪社共同關心孩子健康成長，捐贈新興毒品仿真展示教具，期盼透過仿真教具，由老師向學生解說各種偽冒包裝樣式的毒品及對人體危害，讓反毒宣導持續向下札根，達到反毒預防宣導效果。
國際扶輪3481地區總監黃永輝表示，這次主要將新興毒品的教具外捐贈給三鶯鄰近地區12所學校，以仿真的方式提供宣導新興毒品的相關資訊，讓學習過程能更感同身受，期盼打造一個讓學生安心學習的健康校園。
鷺江國中學務主任孫龍龍表示，反毒宣導教育需要透過生動活潑的方式吸引學生的目光，新興毒品仿真教具就是一個很實用的教材，與其使用教條式方式授課，透過教具讓學生了解毒品偽裝樣態，更能夠提升學生警覺心，避免誤觸毒品，是一個很好的方式。
鷺江國中學生陳柏成則表示，新興毒品好可怕！居然長得與我們平常吃的零食一樣！老師利用這樣的教具宣導，讓大家知道要提高警覺，才不會讓毒品有機可趁。
而尖山國中的鄭凱文同學也表示，可怕的毒品裹著美麗的糖衣欺騙學生，透過這次仿真教具的學習，未來會更謹慎小心不隨便拿別人分享的食物並學會說不，提高警覺並保護自己。
教育局表示，暑假即將到來，為了讓新北學子能遠離毒害，新北市將透過各式管道宣導並持續透過與民間團體合作，提醒學子們新興毒品的偽裝方式及危害，讓孩子與家長提升識毒知能，共同為打造無毒純淨的社會環境努力。
為讓學子遠離毒害，新北市將透過各式管道宣導。（照片來源：新北市教育局提供）