技職專題競賽三重、復興商工5金冠全台　新北獨得全國新一代設計金牌

教育部舉辦「全國高級中等學校專業群科2022年專題 級創意製作競賽」結果日前揭曉，新北市三重商工、復興商工、 淡水商工、樟樹國際實中、新北高工等5校參與，從全國決賽專題組 158件及創意組150件脫穎而出，共17件作品獲5金1銅2銀 9佳作獎項。

新北巿獲得全國第一名5件，得獎數量全國第一。 由獲得第一名的三重商工動力機械群專題組、 商業與管理群專題組以及復興商工設計群專題組、設計群創意組、 藝術群創意組等各組代表在巿政會議獻獎。 另外復興商工參與經濟部工業局主辦、臺灣設計研究院辦理「 第八屆新一代設計產學合作」從513組團隊脫穎而出入圍金牌， 為此次全國唯一獲獎的高職團隊， 也在巿政會議得到巿長侯友宜的肯定與勉勵。

教育局表示，新北技職學生運用自身專業， 發揮無限創意解決生活問題，從地瓜行銷、交通安全、SDGs綠能 科技、兒童議題等，展現新北技職軟實力。 在此次全國高中專業群科專題創意競賽中， 三重商工由國貿科老師林子卉指導以及由學生陳冠妤、潘禹蓁、 陳茵琪、許婷雅組合而成的女力團隊運用課程所學，設計行銷4.0 企劃來解決高齡化小農的實體行銷困境，架設線上通路等相關宣傳， 榮獲商業與管理群專題組全國第一。參賽學生表示， 與彰化縣大城鄉的地瓜小農蔡寶田先生交流時，十分認同「 希望大家都能吃到好吃種類又多的健康地瓜」美好理念， 以此做為創作理念，期望解決高齡農民的窘境，回饋社會。

三重商工另一組獲金獎團體，則由林家宇主任、 汽車科老師羅仲修指導學生謝郁安、李威毅、林稚家、葉品逸、 廖冠捷等人，考量交通安全而設計， 以希望能夠減少車禍的發生為發想，設計出多功能智慧安全帽， 並在競賽中獲動力機械群專題組第一名。

復興商工由陳效宗副校長及美工科老師李南逸帶領的美三愛學生桂才 文、朱泳誠、鄒瑋珊、林杰榆、 鄭兆洋團隊榮獲設計群專題組的第一名，結合「元宇宙」 概念及以數位載體空間意象導入未來建築， 設計上關注聯合國永續發展目標及綠建築指標的綠能科技、 再生能源、永續綠能建築， 學生學習多元藝術科技鏈結跨領域的新興教育， 締造當代設計藝術的新浪潮，充分體現新世代空間的期待與想像。

最難得是由彭立謀、陳乙齊、杜宇晟、崔永由等學生參與的「 第八屆新一代設計產學合作」 獲得財團法人中華民國兒童福利聯盟文教基金會產學合作金牌， 也是全國唯一高職獲選。透過專題製作「那天晚上」音樂MV， 以感同身受父母離異的孩子在無奈傷痛下的心理狀態為主， 凸顯父母對於孩子成長發展的重要性， 啟發要讓社會正視共同撫育孩子成長的親職議題。杜字晟同學表示， 很感謝新一代設計展和兒福聯盟提供機會跟業界這麼靠近， 高中生能跟大學生們一起競爭真的很榮幸， 非常感謝黄子容老師的幫助讓我們獲得佳績。

教育局表示，新北市長期重視技職教育， 推動各項競賽及培訓政策讓學生多元展能， 此次獲獎顯示技職教育深耕成果， 期望未來學生繼續在專業領域上發光發熱，創造無限可能。

全國專題獻獎(三重商工)左起張明文局長、許婷雅、羅仲修老師、潘禹蓁、 林家宇主任、李立泰校長、謝郁安、侯友宜市長、李威毅、葉品逸、陳冠妤、林稚家、陳茵琪、林子卉老師。(照片來源：新北市教育局提供)

新一代設計獎獻獎(復興商工)左起張明文局長、陳效宗副校長、王志誠校長、侯友宜市長、杜宇晟、黃子容老師。(照片來源：新北市教育局提供)