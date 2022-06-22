Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 食安健康

猴痘入侵亞洲　新加坡、南韓出現首例通報案例　疾管署：將列台灣第二類法定傳染病

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2022/06/22 16:30
新加坡和南韓證實出現首例猴痘通報病例。疾管署表示，猴痘將列為台灣第二類法定傳染病。（圖／美聯社）

新加坡和南韓證實出現首例猴痘通報病例。疾管署表示，猴痘將列為台灣第二類法定傳染病。（圖／美聯社）

（台灣英文新聞／朱明珠　綜合外電報導）除了非洲疫區以外，今年起全球逾35個國家出現猴痘疫情，如今也入侵亞洲，新加坡和南韓證實出現首例通報病例。對此，我國疾管署證實，目前正在簽核將猴痘列為我國第二類法定傳染病，可能今天、明天就會通過。

路透社和CNN報導，新加坡衛生部21日晚間證實出現1起境外移入猴痘病例，個案是42歲英國籍男性空服員，在6月15日到17日間停留在新加坡，上週出現皮疹、頭痛和發燒等症狀，於本週一（20日）篩檢呈猴痘陽性反應。該個案也是猴痘疫情自今年在歐美各國爆發後，東南亞首度通報病例，新加坡上一次出現猴痘病例是在3年前。

新加坡衛生部表示，這名患者停留在新加坡期間曾前往按摩店和３間餐廳用餐，其他時間都待在飯店；目前在新加坡「國家傳染病中心」治療中，狀況穩定。

根據聲明，截至昨天，有13人與這名患者密切接觸，自他們與患者最後一次接觸起算，將隔離21天。

此外，在台灣時間今（22）日下午2時左右，韓聯社證實，境內出現首例猴痘病例。

報導引述韓國疾病管理本部（KDCA）說法，個案為一名韓籍入境者，21日從德國入境仁川國際機場，個案自述在18日出現頭痛症狀，21日入境時有輕微發燒、喉嚨痛等疑似症狀。

衛生單位替個案在進行了核酸（PCR）檢測和基因測序後，結果顯示感染猴痘病毒。

至於另一位在21日同樣被列為疑似病例的外籍人士初步檢測結果呈陰性，該疑似個案20日入境南韓時已經出現喉嚨痛和皮膚病變等症狀，但次日（21日）才到釜山一家醫院接受隔離治療。

為防止猴痘病毒入侵，疾病管理本部從5月24日起加強檢疫，針對來自發生疫情國家的入境人士進行體溫檢測和健康問卷調查，21日出現兩起疑似案例後，便召開緊急會議，決定將猴痘預警級別從第一級「關注」上調至第二級「注意」。

在猴痘疫情入侵東南亞和東北亞後，我國疾管署副署長莊人祥今日表示，國內正在簽核將猴痘列為我國第二類法定傳染病，可能今天、明天就會通過。另外，國內上週有通報1起疑似案例，為一名曾前往歐洲的60多歲男性，不過經檢驗後猴痘病毒呈現陰性，目前已排除可能性。
猴痘
新加坡
南韓

相關新聞

女女吻戲！迪士尼最新動畫《巴斯光年》遭禁播　惹怒美國隊長：「像恐龍滅絕」
女女吻戲！迪士尼最新動畫《巴斯光年》遭禁播　惹怒美國隊長：「像恐龍滅絕」
2022/06/16 13:07
【你敢參加嗎？】Netflix「魷魚遊戲」真人競賽選秀中 獎金逾1億台幣破實境秀紀錄
【你敢參加嗎？】Netflix「魷魚遊戲」真人競賽選秀中 獎金逾1億台幣破實境秀紀錄
2022/06/15 12:18
日美韓國防部長會談 聯合聲明首度提及台灣
日美韓國防部長會談 聯合聲明首度提及台灣
2022/06/11 19:18
新加坡香格里拉對話 美國國防部長重申護台立場
新加坡香格里拉對話 美國國防部長重申護台立場
2022/06/11 16:58
【更新】《蘋果新聞網》傳易主　台灣民團與立委促經濟部及國安單位查清楚
【更新】《蘋果新聞網》傳易主　台灣民團與立委促經濟部及國安單位查清楚
2022/06/10 15:47

更新時間 : 2022-06-22 17:55 GMT+08:00

最受歡迎

【更新】台灣6/20上午9點05分起接連發生規模6.0與5.0地震•花蓮縣震度最大分別為5弱與4　桃捷1700旅客受影響
【更新】台灣6/20上午9點05分起接連發生規模6.0與5.0地震•花蓮縣震度最大分別為5弱與4　桃捷1700旅客受影響
週末出遊看這邊！石門水庫熱氣球嘉年華開跑 活動僅9天快把握
週末出遊看這邊！石門水庫熱氣球嘉年華開跑 活動僅9天快把握
新北長者第4劑疫苗接種6/17起預約　6/20開打
新北長者第4劑疫苗接種6/17起預約　6/20開打
台灣各級學校、補習班「確診停課標準」放寬　5月8日起不再全校停課　　
台灣各級學校、補習班「確診停課標準」放寬　5月8日起不再全校停課　　
【手把手教你填】確診者自主回報疫調系統5/1上線 填報流程詳細圖解
【手把手教你填】確診者自主回報疫調系統5/1上線 填報流程詳細圖解
態度轉彎！媒體曝譚德塞私下認為新冠肺炎來自中國武漢實驗室
態度轉彎！媒體曝譚德塞私下認為新冠肺炎來自中國武漢實驗室
5/17起「0+7」上路！「打滿3劑疫苗者」免隔離　快篩陰可外出採買、工作
5/17起「0+7」上路！「打滿3劑疫苗者」免隔離　快篩陰可外出採買、工作
台灣6/21新增56,339例新冠肺炎本土確診、115例死亡　
台灣6/21新增56,339例新冠肺炎本土確診、115例死亡　
確診不回報當心被罰30萬！即起沒收到簡訊可自行登入健保APP來填寫資料
確診不回報當心被罰30萬！即起沒收到簡訊可自行登入健保APP來填寫資料
〈時評〉美中「危樓關係」已經走向「顛覆性的風險」
〈時評〉美中「危樓關係」已經走向「顛覆性的風險」