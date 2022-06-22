猴痘入侵亞洲　新加坡、南韓出現首例通報案例　疾管署：將列台灣第二類法定傳染病

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導）除了非洲疫區以外，今年起全球逾35個國家出現猴痘疫情，如今也入侵亞洲，新加坡和南韓證實出現首例通報病例。對此，我國疾管署證實，目前正在簽核將猴痘列為我國第二類法定傳染病，可能今天、明天就會通過。

路透社和CNN報導，新加坡衛生部21日晚間證實出現1起境外移入猴痘病例，個案是42歲英國籍男性空服員，在6月15日到17日間停留在新加坡，上週出現皮疹、頭痛和發燒等症狀，於本週一（20日）篩檢呈猴痘陽性反應。該個案也是猴痘疫情自今年在歐美各國爆發後，東南亞首度通報病例，新加坡上一次出現猴痘病例是在3年前。

新加坡衛生部表示，這名患者停留在新加坡期間曾前往按摩店和３間餐廳用餐，其他時間都待在飯店；目前在新加坡「國家傳染病中心」治療中，狀況穩定。

根據聲明，截至昨天，有13人與這名患者密切接觸，自他們與患者最後一次接觸起算，將隔離21天。

此外，在台灣時間今（22）日下午2時左右，韓聯社證實，境內出現首例猴痘病例。

報導引述韓國疾病管理本部（KDCA）說法，個案為一名韓籍入境者，21日從德國入境仁川國際機場，個案自述在18日出現頭痛症狀，21日入境時有輕微發燒、喉嚨痛等疑似症狀。

衛生單位替個案在進行了核酸（PCR）檢測和基因測序後，結果顯示感染猴痘病毒。

至於另一位在21日同樣被列為疑似病例的外籍人士初步檢測結果呈陰性，該疑似個案20日入境南韓時已經出現喉嚨痛和皮膚病變等症狀，但次日（21日）才到釜山一家醫院接受隔離治療。

為防止猴痘病毒入侵，疾病管理本部從5月24日起加強檢疫，針對來自發生疫情國家的入境人士進行體溫檢測和健康問卷調查，21日出現兩起疑似案例後，便召開緊急會議，決定將猴痘預警級別從第一級「關注」上調至第二級「注意」。

在猴痘疫情入侵東南亞和東北亞後，我國疾管署副署長莊人祥今日表示，國內正在簽核將猴痘列為我國第二類法定傳染病，可能今天、明天就會通過。另外，國內上週有通報1起疑似案例，為一名曾前往歐洲的60多歲男性，不過經檢驗後猴痘病毒呈現陰性，目前已排除可能性。