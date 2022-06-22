台灣首位獲奧地利林茲電子藝術節金獎　政大畢業生徐容受細菌啟發

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導) 政大畢業生徐容獲得2022奧地利林茲電子藝術節「互動藝術」組金尼卡獎，成為台灣首位得獎者。

徐容2016年畢業於政大數位內容學程學士班，和共同創作者Natalia Rivera作品《Bi0film.net: Resist like bacteria》獲頒2022奧地利林茲電子藝術節「互動藝術」組金尼卡獎（Golden Nica, Interactive Art, Prix Ars Electronica 2022），徐容目前於柏林藝術大學研究所就讀。

獲獎作品以細菌為靈感，不同於大眾對於細菌的孔菌，團隊選擇讚頌其特性，運用香港雨傘抗議運動的標誌黃色雨傘，改造為可在抗爭運動中使用並自由移動的伺服器，目的是創造替代網絡的可能性，在政府的科技治理控制手段下仍能保有通信自主權，不再是孤立無援的個體。

徐容提起創作源起，2019年底和2020 年初，在邊境管制、禁止聚集與封城等政策下，全球各地的社會運動中斷了。疫情造成公共發聲管道的癱瘓，強迫我們重新思考公民抵抗的必要性，並試圖尋找替代方案。

徐容解釋，細菌遠早於人類便存在於地球上的生命形式，它們發展出驚人的分佈式通信和自我組織協作技術。所有關於細菌的抗藥性語境，幾乎都被軍事化與殖民行動的敘述所佔據。

徐容表示，微生物被視為人類的敵人，當前全世界的醫療與科學人員都在進行一場「與看不見的敵人之戰役」。「我們的身體被視為戰場，在這場戰役中人類對於細菌的抗藥性節節敗退。而更多的軍事化敘述是關於我們的免疫系統，『全自動化的智能防衛系統』，而這樣的狹隘與偏頗的敘事，我們認為實則是在侮辱真正的生命。」

每年一度的奧地利林茲電子藝術節是全球最大且歷史規模悠久的電子藝術節，專注探討社會科技與藝術的關係，首獎「金尼卡」（Golden Nica）得獎作品被視為是年度電子數位藝術界的頂尖代表作。

徐容強調，通過這些生物技術，同時也是生活的技術，存活、進化與突變作為反抗的策略，也許越來越多人能夠以社群為單位進行抵抗，而不再是孤立無援的個體。自我組織、跨社群合作、去中心化與分布式通信，這些都是生命突破困境的絕佳行為，這也是我們所說的「Resist like bacteria（像細菌一樣抵抗）」的含意。