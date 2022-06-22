《紳士任務》正式開拍！王陽明、鄭人碩首度攜手主持　由內而外改造台灣素人

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導)LINE TV原創實境時尚節目《紳士任務》正式開拍！由王陽明、鄭人碩主持，由內而外改造素人。

LINE TV原創實境時尚節目《紳士任務》日前舉行開鏡祈願儀式，主持人王陽明、鄭人碩與助理主持祐琋、 專業老師團隊包括諮商心理師陳彥竹、健身教練張楷、髮廊總監KE N桑、服裝美學造型師璟毅，全體皆穿著西裝亮相。

《紳士任務》將協助12位素人進行由內而外的大改造， 不去定義「帥」的模樣，而是希望找到被改造者最「適合」 自己的風格，進而建立自信。由 LINE TV與史坦利國際傳媒股份有限公司及鑫傳國際多媒體科技股份有限 公司共同投資出品。

王陽明與鄭人碩首度一起主持， 鄭人碩坦言，開鏡的時候心情是相當興奮的， 剛開始錄的時候有一點小緊張，但那種緊張不是真的緊張， 而是要怎麼樣去抓大家的那種融洽跟磨合，並說「 最怕空氣突然安靜」，因此都會想盡辦法去填滿節目的內容， 事先請教了主持界的前輩來為節目做準備。然而，被問到自己是否是節目中的「 搞笑擔當」時，鄭人碩雖然急著否認， 搭檔王陽明卻在隔壁默默點頭，笑翻全場！

王陽明表示，這次主持畢竟是實境秀，就想呈現最真實的自己， 越自然越好，可以用自己的風格或idea去協助被改造者， 並把感受分享給大家。兩人強調正因為「每個人都有不同風格」， 所以節目中的專業導師群以及助理主持更是不可或缺， 每一個人的見解及建議，都為節目提供了多方位的豐富內容。

此次，專業老師陣容堅強，包含諮商心理師陳彥竹， 本身就是諮商所所長，擁有豐富經歷；健身教練張楷在更在2021 年時榮獲台灣先生健美賽奪得古典組冠軍；髮廊總監KEN桑則是從業超過20 年，專精於男性髮型的研究；服裝美學造型師璟毅也在時尚美妝節目上擔任造型講師。

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