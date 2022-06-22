Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 運動娛樂

《紳士任務》正式開拍！王陽明、鄭人碩首度攜手主持　由內而外改造台灣素人

By 劉怡均, 台灣英文新聞－編輯
2022/06/22 15:01
主持人王陽明(右4)與鄭人碩(右5)(圖/Line TV)

主持人王陽明(右4)與鄭人碩(右5)(圖/Line TV)

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導)LINE TV原創實境時尚節目《紳士任務》正式開拍！由王陽明、鄭人碩主持，由內而外改造素人。

LINE TV原創實境時尚節目《紳士任務》日前舉行開鏡祈願儀式，主持人王陽明、鄭人碩與助理主持祐琋、專業老師團隊包括諮商心理師陳彥竹、健身教練張楷、髮廊總監KEN桑、服裝美學造型師璟毅，全體皆穿著西裝亮相。

《紳士任務》將協助12位素人進行由內而外的大改造，不去定義「帥」的模樣，而是希望找到被改造者最「適合」自己的風格，進而建立自信。由LINE TV與史坦利國際傳媒股份有限公司及鑫傳國際多媒體科技股份有限公司共同投資出品。

王陽明與鄭人碩首度一起主持，鄭人碩坦言，開鏡的時候心情是相當興奮的，剛開始錄的時候有一點小緊張，但那種緊張不是真的緊張，而是要怎麼樣去抓大家的那種融洽跟磨合，並說「最怕空氣突然安靜」，因此都會想盡辦法去填滿節目的內容，事先請教了主持界的前輩來為節目做準備。然而，被問到自己是否是節目中的「搞笑擔當」時，鄭人碩雖然急著否認，搭檔王陽明卻在隔壁默默點頭，笑翻全場！

王陽明表示，這次主持畢竟是實境秀，就想呈現最真實的自己，越自然越好，可以用自己的風格或idea去協助被改造者，並把感受分享給大家。兩人強調正因為「每個人都有不同風格」，所以節目中的專業導師群以及助理主持更是不可或缺，每一個人的見解及建議，都為節目提供了多方位的豐富內容。

此次，專業老師陣容堅強，包含諮商心理師陳彥竹，本身就是諮商所所長，擁有豐富經歷；健身教練張楷在更在2021年時榮獲台灣先生健美賽奪得古典組冠軍；髮廊總監KEN桑則是從業超過20年，專精於男性髮型的研究；服裝美學造型師璟毅也在時尚美妝節目上擔任造型講師。

更多資訊請前往LINE TV 官網
王陽明
鄭人碩
紳士任務
素人

相關新聞

王陽明、鄭人碩主持台灣型男大改造節目《紳士任務》　前導預告曝光預計6月底開拍
王陽明、鄭人碩主持台灣型男大改造節目《紳士任務》　前導預告曝光預計6月底開拍
2022/05/09 10:59
【2021金馬獎】台灣第58屆金馬獎8大亮點搶先看！7部大片、林柏宏主持處女秀、史上最多周邊一次看
【2021金馬獎】台灣第58屆金馬獎8大亮點搶先看！7部大片、林柏宏主持處女秀、史上最多周邊一次看
2021/11/25 17:24
台灣金馬獎入圍名單！吳鎮宇、張震、邱澤角逐影帝　《瀑布》母女檔賈靜雯王淨爭影后寶座
台灣金馬獎入圍名單！吳鎮宇、張震、邱澤角逐影帝　《瀑布》母女檔賈靜雯王淨爭影后寶座
2021/10/05 19:35
台灣金馬觀眾票選獎出爐！台式超MAN喜劇《同學麥娜斯》四帥人氣超高
台灣金馬觀眾票選獎出爐！台式超MAN喜劇《同學麥娜斯》四帥人氣超高
2020/11/20 20:22

更新時間 : 2022-06-22 16:32 GMT+08:00

最受歡迎

【更新】台灣6/20上午9點05分起接連發生規模6.0與5.0地震•花蓮縣震度最大分別為5弱與4　桃捷1700旅客受影響
【更新】台灣6/20上午9點05分起接連發生規模6.0與5.0地震•花蓮縣震度最大分別為5弱與4　桃捷1700旅客受影響
週末出遊看這邊！石門水庫熱氣球嘉年華開跑 活動僅9天快把握
週末出遊看這邊！石門水庫熱氣球嘉年華開跑 活動僅9天快把握
新北長者第4劑疫苗接種6/17起預約　6/20開打
新北長者第4劑疫苗接種6/17起預約　6/20開打
台灣各級學校、補習班「確診停課標準」放寬　5月8日起不再全校停課　　
台灣各級學校、補習班「確診停課標準」放寬　5月8日起不再全校停課　　
【手把手教你填】確診者自主回報疫調系統5/1上線 填報流程詳細圖解
【手把手教你填】確診者自主回報疫調系統5/1上線 填報流程詳細圖解
態度轉彎！媒體曝譚德塞私下認為新冠肺炎來自中國武漢實驗室
態度轉彎！媒體曝譚德塞私下認為新冠肺炎來自中國武漢實驗室
台灣6/21新增56,339例新冠肺炎本土確診、115例死亡　
台灣6/21新增56,339例新冠肺炎本土確診、115例死亡　
5/17起「0+7」上路！「打滿3劑疫苗者」免隔離　快篩陰可外出採買、工作
5/17起「0+7」上路！「打滿3劑疫苗者」免隔離　快篩陰可外出採買、工作
確診不回報當心被罰30萬！即起沒收到簡訊可自行登入健保APP來填寫資料
確診不回報當心被罰30萬！即起沒收到簡訊可自行登入健保APP來填寫資料
〈時評〉美中「危樓關係」已經走向「顛覆性的風險」
〈時評〉美中「危樓關係」已經走向「顛覆性的風險」