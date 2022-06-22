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6/22台灣本土+52 213　死亡+171　增一例9歲男童MIS-C個案

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2022/06/22 14:24
6/22台灣本土+52 213　死亡+171　增一例9歲男童MIS-C個案

（台灣英文新聞／醫藥組　綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(22)日公布國內新增52,246例COVID-19確定病例，分別為52,213例本土個案及33例境外移入；另確診個案中新增171例死亡，含一名4歲女童和19歲男性。

指揮中心表示，今日新增之52,213例本土病例，為24,760例男性、27,429例女性、24例調查中；年齡介於未滿5歲至90多歲以上；個案分布以臺中市(7,909例)最多，高雄市(6,992例)居次，新北市(6,444例)排名第三。

指揮中心指出，今日新增171例本土病例死亡個案，為117例男性、54例女性，年齡介於4歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案，其中92%（158例）具癌症等重大疾病或慢性病史，65%（111例）未接種3劑 COVID-19疫苗，53%（90人）年齡超過80歲以上。確診日介於今(2022)年5月17日至6月19日，死亡日期介於5月26日至6月19日。

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指揮中心說明，今日新增33例境外移入個案中，為16例男性、17例女性，年齡介於10多歲至60多歲，分別自美國(3例)，荷蘭(2例)，印度、中國、法國及瑞士(各1例)移入，另24例感染國家調查中。入境日介於今年6月20日至6月21日。

指揮中心統計，截至目前國內累計3,439,279例確診，分別為13,957例境外移入、3,425,268例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

2020年起累計5,651例COVID-19死亡病例，其中5,636例本土，個案居住縣市以六都為主，分別是新北市1,554例、臺北市839例、臺中市481例、桃園市475例、高雄市429例、臺南市321例；另15例為境外移入。
新冠肺炎
MIS-C

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