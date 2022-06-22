Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 環境生態

台北國際食品展匯聚多國文化特色　台灣總統盼國人支持「民主良品」

總統蔡英文：今天的開幕典禮能夠順利舉辦，這代表臺灣持續努力落實防疫，同時，也要一步步穩健走向疫後的正常生活。

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2022/06/22 14:38
2022台北國際食品展

2022台北國際食品展 (來源 中央社)

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）為迎接產業復甦新氣象，2022年台北國際食品展今(22)日在台北南港展覽1館及2館降重開幕。總統蔡英文致詞時表示，今年的展覽有來自四大洲，一共23國的特色美味，是亞洲最具規模之一的食品平台，也可說是文化交流的平台。每一個國家的食品，不僅能呈現自身的文化特色，也能傳遞溫暖的人情味。

蔡英文表示，2021年，「台北國際食品系列展」克服疫情困難，在年底開展，更吸引了超過1萬5,000參觀人次。今天的開幕典禮能夠順利舉辦，這代表臺灣持續努力落實防疫，同時，也要一步步穩健走向疫後的正常生活。

總統感謝所有投入展覽的夥伴。她指出，這次除了有食品展，還有食品加工機械展、生技製藥設備展、包裝工業展，以及飯店和餐飲設備用品展。她要感謝業界朋友的共同參與，一起為臺灣的產業激發更多創新能量、開拓更多商機。

蔡英文提到，這場展覽，是亞洲最具規模之一的食品平台，也可說是文化交流的平台。每一個國家的食品，不僅能呈現自身的文化特色，也能傳遞溫暖的人情味。當國際友人來臺灣訪問時，我們也會請遠道而來的朋友，品嘗臺灣的美食，像是珍珠奶茶、小籠包等，都非常受到好評。

蔡英文指出，因為食品是一個國家的重要外銷產品，過去以來，我們看到，在國際經貿的往來過程中，食品的出口和銷售，有時候也會遭受政治因素的介入，阻礙商品流通，以及貿易正常進行。就像近來，臺灣的石斑魚被片面暫停輸入中國，就是這樣的例子。

蔡英文說，也在這個時候，我們看到許多跟臺灣共享民主價值的國際夥伴，站出來支持臺灣的漁民。像是日本福島的漁產養殖業者說，「透過吃『民主的魚』，來聲援臺灣」，也表達將協助臺灣石斑魚進口日本。這份全力相挺的情誼，讓我們很感動。

蔡英文表示，我們相信，在民主盟友的互助之下，可以克服一切挑戰。例如，去年有一批立陶宛蘭姆酒，因為遭到中國的政治因素干擾，無法順利銷售，臺灣菸酒公司將它購買下來，並在臺灣推廣銷售，結果非常搶手，也提升立陶宛產品在臺灣的知名度。現在，立陶宛的啤酒和巧克力，在臺灣也非常受歡迎。

總統蔡英文強調，今天這場盛會所呈現的，有許多我們民主盟友的優良產品。除了臺灣，還有我們的友邦，也有我們的好夥伴，像是日本、美國及歐洲國家共襄盛舉。包括剛剛提到的立陶宛，也由農業部吉爾卓帝斯（Egidijus Giedraitis）次長率團來訪，再度參與今年的展覽。

蔡英文說，這些來自四大洲，一共23國的特色美味，全部都是「民主好物」，更是「民主良品」。她要邀請全國各地的民眾，一起支持這些產品，讓臺灣跟民主盟友的互助力量更強大，共同開創更多美好的成果。

由外貿協會主辦2022年台北國際食品展聯合「台北國際食品加工機械展」、「臺灣國際生技製藥設備展」、「台北國際包裝工業展」、「台灣國際飯店暨餐飲設備用品展」，於6月22日至25日一連四天在南港展覽1館及2館展出。

貿協於今年特舉辦「創新趨勢論壇-『食現未來』」，針對食品科技如何導入ESG綠色新趨勢，從食品生產到通路銷售，提供給產業最新趨勢洞見與交流平台。另外，為實踐ESG承諾，Food Taipei首度推動愛心公益活動，號召參展商捐助優質產品，關懷弱勢團體。並首次跨界與米其林餐盤獲獎餐廳合作，將以參展商食材呈現主廚料理秀。
台北國際食品展
食品加工機械展
生技製藥設備展
包裝工業展
飯店和餐飲設備用品展

相關新聞

參展家數與攤位雙破百 台灣清真產品受矚目
參展家數與攤位雙破百 台灣清真產品受矚目
2019/06/20 14:42
2019台北國際食品展 吸引38國近1800家廠商參展
2019台北國際食品展 吸引38國近1800家廠商參展
2019/06/19 15:23
暌違10年再參展 義美三品牌現身台北國際食品展
暌違10年再參展 義美三品牌現身台北國際食品展
2019/06/19 13:47
台北國際食品展「中美洲館」 吸引29家廠商來台參展
台北國際食品展「中美洲館」 吸引29家廠商來台參展
2019/06/13 15:22
融合環保醫療與保健　清真主題館打破刻版印象
融合環保醫療與保健　清真主題館打破刻版印象
2018/06/29 18:19

更新時間 : 2022-06-22 15:01 GMT+08:00

最受歡迎

【更新】台灣6/20上午9點05分起接連發生規模6.0與5.0地震•花蓮縣震度最大分別為5弱與4　桃捷1700旅客受影響
【更新】台灣6/20上午9點05分起接連發生規模6.0與5.0地震•花蓮縣震度最大分別為5弱與4　桃捷1700旅客受影響
週末出遊看這邊！石門水庫熱氣球嘉年華開跑 活動僅9天快把握
週末出遊看這邊！石門水庫熱氣球嘉年華開跑 活動僅9天快把握
新北長者第4劑疫苗接種6/17起預約　6/20開打
新北長者第4劑疫苗接種6/17起預約　6/20開打
台灣各級學校、補習班「確診停課標準」放寬　5月8日起不再全校停課　　
台灣各級學校、補習班「確診停課標準」放寬　5月8日起不再全校停課　　
【手把手教你填】確診者自主回報疫調系統5/1上線 填報流程詳細圖解
【手把手教你填】確診者自主回報疫調系統5/1上線 填報流程詳細圖解
態度轉彎！媒體曝譚德塞私下認為新冠肺炎來自中國武漢實驗室
態度轉彎！媒體曝譚德塞私下認為新冠肺炎來自中國武漢實驗室
台灣6/21新增56,339例新冠肺炎本土確診、115例死亡　
台灣6/21新增56,339例新冠肺炎本土確診、115例死亡　
5/17起「0+7」上路！「打滿3劑疫苗者」免隔離　快篩陰可外出採買、工作
5/17起「0+7」上路！「打滿3劑疫苗者」免隔離　快篩陰可外出採買、工作
確診不回報當心被罰30萬！即起沒收到簡訊可自行登入健保APP來填寫資料
確診不回報當心被罰30萬！即起沒收到簡訊可自行登入健保APP來填寫資料
〈時評〉美中「危樓關係」已經走向「顛覆性的風險」
〈時評〉美中「危樓關係」已經走向「顛覆性的風險」