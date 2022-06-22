台北國際食品展匯聚多國文化特色　台灣總統盼國人支持「民主良品」

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）為迎接產業復甦新氣象，2022年台北國際食品展今(22)日在台北南港展覽1館及2館降重開幕。總統蔡英文致詞時表示，今年的展覽有來自四大洲，一共23國的特色美味，是亞洲最具規模之一的食品平台，也可說是文化交流的平台。每一個國家的食品，不僅能呈現自身的文化特色，也能傳遞溫暖的人情味。

蔡英文表示，2021年，「台北國際食品系列展」克服疫情困難，在年底開展，更吸引了超過1萬5,000參觀人次。今天的開幕典禮能夠順利舉辦，這代表臺灣持續努力落實防疫，同時，也要一步步穩健走向疫後的正常生活。

總統感謝所有投入展覽的夥伴。她指出，這次除了有食品展，還有食品加工機械展、生技製藥設備展、包裝工業展，以及飯店和餐飲設備用品展。她要感謝業界朋友的共同參與，一起為臺灣的產業激發更多創新能量、開拓更多商機。

蔡英文提到，這場展覽，是亞洲最具規模之一的食品平台，也可說是文化交流的平台。每一個國家的食品，不僅能呈現自身的文化特色，也能傳遞溫暖的人情味。當國際友人來臺灣訪問時，我們也會請遠道而來的朋友，品嘗臺灣的美食，像是珍珠奶茶、小籠包等，都非常受到好評。

蔡英文指出，因為食品是一個國家的重要外銷產品，過去以來，我們看到，在國際經貿的往來過程中，食品的出口和銷售，有時候也會遭受政治因素的介入，阻礙商品流通，以及貿易正常進行。就像近來，臺灣的石斑魚被片面暫停輸入中國，就是這樣的例子。

蔡英文說，也在這個時候，我們看到許多跟臺灣共享民主價值的國際夥伴，站出來支持臺灣的漁民。像是日本福島的漁產養殖業者說，「透過吃『民主的魚』，來聲援臺灣」，也表達將協助臺灣石斑魚進口日本。這份全力相挺的情誼，讓我們很感動。

蔡英文表示，我們相信，在民主盟友的互助之下，可以克服一切挑戰。例如，去年有一批立陶宛蘭姆酒，因為遭到中國的政治因素干擾，無法順利銷售，臺灣菸酒公司將它購買下來，並在臺灣推廣銷售，結果非常搶手，也提升立陶宛產品在臺灣的知名度。現在，立陶宛的啤酒和巧克力，在臺灣也非常受歡迎。

總統蔡英文強調，今天這場盛會所呈現的，有許多我們民主盟友的優良產品。除了臺灣，還有我們的友邦，也有我們的好夥伴，像是日本、美國及歐洲國家共襄盛舉。包括剛剛提到的立陶宛，也由農業部吉爾卓帝斯（Egidijus Giedraitis）次長率團來訪，再度參與今年的展覽。

蔡英文說，這些來自四大洲，一共23國的特色美味，全部都是「民主好物」，更是「民主良品」。她要邀請全國各地的民眾，一起支持這些產品，讓臺灣跟民主盟友的互助力量更強大，共同開創更多美好的成果。

由外貿協會主辦2022年台北國際食品展聯合「台北國際食品加工機械展」、「臺灣國際生技製藥設備展」、「台北國際包裝工業展」、「台灣國際飯店暨餐飲設備用品展」，於6月22日至25日一連四天在南港展覽1館及2館展出。

貿協於今年特舉辦「創新趨勢論壇-『食現未來』」，針對食品科技如何導入ESG綠色新趨勢，從食品生產到通路銷售，提供給產業最新趨勢洞見與交流平台。另外，為實踐ESG承諾，Food Taipei首度推動愛心公益活動，號召參展商捐助優質產品，關懷弱勢團體。並首次跨界與米其林餐盤獲獎餐廳合作，將以參展商食材呈現主廚料理秀。