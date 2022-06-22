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台北國際食品展「臺灣館」開幕！農委會主委：不過度仰賴中國市場　將持續開發海外新興市場

農委會：近年來，在政府與外銷業者及農民團體的共同努力下，台灣水果外銷中國的占比已經從85%逐年降到去(2021)年的41%

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2022/06/22 13:25
照片由農委會提供

照片由農委會提供

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）2022臺北國際食品展覽會今(22)日在台北南港展覽館二館開展，行政院農委會以「永續‧韌性‧零碳農業」為題，邀集逾百家農產食品業者籌組「臺灣館」，主委陳吉仲表示，「水產品區」共有19家具有外銷實績或潛力的廠商，未來持續致力開發農漁產品的海外新市場，不再過度仰賴中國市場。

農委會主委陳吉仲表示，臺北國際食品展媲美日本東京食品展，今年臺灣館分為「農糧精品區」、「畜禽產品區」、「水產品區」、「調理食品區」、「農村好物區」及「TGA農業品牌區」等6大展區，有103家台灣優質農產食品業者參展及各式各樣由產地直送的農、漁、畜新鮮食材，以及創意零食、美味調理食品、精緻農業伴手禮及外銷品牌精品。

陳吉仲說，這次「臺灣館」的主題形象區特別介紹農業部門邁向2040年淨零願景，透過的「減量」、「增匯」、「循環」及「綠趨勢」等4大主軸，向國內外買主說明農業體系朝向淨零碳排、生產優質農產品的具體作法，同時也讓消費者知道如何選購友善環境、低碳排放的國產農產食品。

陳吉仲於聯訪時說明，臺灣的農業生產技術屬一屬二，而所有的安全管理更是最好，以產銷履歷跟有機這兩個標章為例，目前的面積已超過8萬公頃且檢驗的合格率是100%。除此之外，在整個動植物的防疫更是做到盡善盡美。所以好的農漁畜產品跟食品，背後是要有更多的農漁民的付出以及政府單位在防疫檢疫上的把關跟安全用藥的管理。所以我們對台灣的農漁畜產品有信心，不只可以獲得國內消費者的喜愛還可以前往到其他的國際市場。

今年臺灣館「水產品區」共有19家具有外銷實績或潛力的優質廠商，其中有8家石斑魚業者。陳吉仲指出，面對中國違反國際規範，片面暫停我國石斑魚輸入，除鼓勵國人選購國產優質水產品外，也積極輔導漁民開發多元行銷通路，並分散外銷市場。近年來，在政府與外銷業者及農民團體的共同努力下，台灣水果外銷中國的占比已經從85%逐年降到去(2021)年的41%，未來農委會將持續致力開發重要農漁產品的海外新市場，不再過度仰賴中國市場，以穩定國內產銷與農漁民收益。

今年臺北國際食品展展期為6月22日至25日，其中6月25日開放一般民眾進場參觀。「臺灣館」將舉辦十大人氣商品票選活動，其中網路投票自6月17日起至21日止，接下來將進入4天展期的實體票選階段，專業買主及民眾都可在展會現場參加票選活動。

台北國際食品展「臺灣館」開幕！農委會主委：不過度仰賴中國市場　將持續開發海外新興市場

照片由農委會提供
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更新時間 : 2022-06-22 13:30 GMT+08:00

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