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民眾勿驚慌！台灣阿里山鄉與番路鄉　6/23實施發送手機森林火災警訊演練

農委會：2021年台灣遭遇56年來大乾旱，森林火災事件頻傳，致救災人員疲於奔命及造成森林資源損失，又歷年森林火災事件發生原因，研判有97%是人為因素所引起

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2022/06/22 10:39
圖／行政院農業委員會林務局

圖／行政院農業委員會林務局

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）因應連續乾旱、森林火災高風險時期，能提醒民眾小心用火，農委會林務局預定於6月23日15時00分，針對嘉義縣阿里山鄉、番路鄉地區，發布「森林火災」細胞廣播測試警訊，請接獲手機警訊的民眾安心，此訊息為「演練」所發送，相關區域尚無森林火災高風險狀況。

農委會表示，2021年台灣遭遇56年來大乾旱，森林火災事件頻傳，致救災人員疲於奔命及造成森林資源損失，又歷年森林火災事件發生原因，研判有97%是人為因素所引起，故為主動提醒進入高風險地區的民眾防災意識，林務局今年起運用災防告警細胞廣播機制，當特定地區連日高溫乾旱、森林底層林下燃料極度乾燥時，即主動發布森林火災警報至當地民眾手機，提醒民眾應謹慎用火、避免任何引火行為，「不」燃燒雜草、「不」亂丟菸蒂、「不」隨地焚燒垃圾等，共同防範森林火災。

為此，林務局預定6月23日（四）15時00分至15時30分，全面實施森林火災預警發布機制前先行測試，並針對嘉義縣阿里山鄉、番路鄉地區進行細胞廣播演練，警訊內文為「【演練 DRILL森林火災警戒 Forest Fire Alert】您已進入林火高風險區域(阿里山地區)，請勿引火，違者可罰60萬元。You have entered the Alishan area which has a high risk of wildfire. Don’t ignite fire. 林務局(FOREST) 0800-000930.」。
阿里山
番路鄉
森林火災
森林火災細胞廣播警訊
乾旱

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更新時間 : 2022-06-22 11:58 GMT+08:00

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