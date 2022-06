民眾勿驚慌！台灣阿里山鄉與番路鄉　6/23實施發送手機森林火災警訊演練

(台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導)因應連續乾旱、森林火災高風險時期,能提醒民眾小心用火,農委會林務局預定於6月23日15時00分,針對嘉義縣阿里山鄉、番路鄉地區,發布「森林火災」細胞廣播測試警訊,請接獲手機警訊的民眾安心,此訊息為「演練」所發送,相關區域尚無森林火災高風險狀況。

農委會表示,2021年台灣遭遇56年來大乾旱,森林火災事件頻傳,致救災人員疲於奔命及造成森林資源損失,又歷年森林火災事件發生原因,研判有97%是人為因素所引起,故為主動提醒進入高風險地區的民眾防災意識,林務局今年起運用災防告警細胞廣播機制,當特定地區連日高溫乾旱、森林底層林下燃料極度乾燥時,即主動發布森林火災警報至當地民眾手機,提醒民眾應謹慎用火、避免任何引火行為,「不」燃燒雜草、「不」亂丟菸蒂、「不」隨地焚燒垃圾等,共同防範森林火災。

為此,林務局預定6月23日(四)15時00分至15時30分,全面實施森林火災預警發布機制前先行測試,並針對嘉義縣阿里山鄉、番路鄉地區進行細胞廣播演練,警訊內文為「【演練 DRILL森林火災警戒 Forest Fire Alert】您已進入林火高風險區域(阿里山地區),請勿引火,違者可罰60萬元。You have entered the Alishan area which has a high risk of wildfire. Don’t ignite fire. 林務局(FOREST) 0800-000930.」。