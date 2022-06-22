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建構台灣友善環境兼具產業共榮　經濟部預告修正「再生能源發展條例」草案

經濟部：這次修法草案明定地熱能探勘、開發、營運等階段之相關規範，並由中央主導申設程序，建立地熱加速開發的友善法制環境

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2022/06/22 09:47
國立雲林特殊教育學校屋頂設置太陽光電發電設備。（照片來源：教育部提供）

國立雲林特殊教育學校屋頂設置太陽光電發電設備。（照片來源：教育部提供）

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）為呼應台灣淨零轉型，經濟部21日預告「再生能源發展條例」部分條文修正草案，這次修法草案明定地熱能探勘、開發、營運等階段的相關規範，並由中央主導申設程序，建立地熱加速開發的友善法制環境，同時刪修離岸風力、太陽光電及燃燒型生質能發電的部分規定。

經濟部因應離岸風力發電、太陽光電、燃燒型生質能發電及地熱能發電之發展趨勢，建構友善再生能源發展環境及強化2050淨零路徑氣候法制基礎。並考量各地方政府受理地熱探勘申請程序不一，尚無一致申請程序，且地熱發電尾水多回注於地層，為取熱不取水的資源永續利用模式，與溫泉利用不同，現行依據「溫泉法」審查地熱開發，適用性明顯不足。

因此為呼應申設程序朝向明確、一致及簡化需求，以及實務推動上有必要排除適用溫泉法及相關法規限制，經濟部指出，這次修法草案明定地熱能探勘、開發、營運等階段之相關規範，並由中央主導申設程序，建立地熱加速開發的友善法制環境：

一、明定地熱探勘、開發、營運階段之相關申請、審查程序，相關許可由中央主導並會同地方進行審查，另應繳交探勘與開發之相關資料。

二、為友善環境及兼具產業共榮，明定地熱發電尾水回注比例應達90%及地熱多元利用規範；於溫泉區內開發應分析對溫泉產業發展影響；落實原住民族基本法第21條規定之部落諮商程序。

三、排除溫泉法有關溫泉開發許可審查程序，並明定地熱之水權年限以20年為限。

四、排除非都市土地使用管制規則有關山坡地土地變更之面積限制。

經濟部提到，除新增地熱相關內容外，這次條例亦修正有關離岸風力、太陽光電及燃燒型生質能發電，修正重點如下：

一、考量國際離岸風力發電之技術發展，已逐步克服水深問題及離岸距條件限制，朝向大水深、遠離海岸線(如浮動式風機)發展，其設置空間應無海域限制，並考量國際上離岸風力發電定義多無海域限制，因此修正離岸風力發電之定義，不再限制其設置範圍，刪除「不超過領海範圍」規定，以配合離岸風力發電技術發展及能源發展政策，並將邀集各部會盤點可設置離岸風電區域，排除禁止及環境敏感區域，擴大離岸風力發電設置場域。

二、為強化屋頂型太陽光電推動措施，並參考德國立法強制建築物屋頂一定面積應設置太陽光電經驗，新增建築物屋頂設置太陽光電規範

三、鼓勵相關產業餘料(如農業廢棄物)，就近做生質能發電利用，減少料源集運所造成環境效應與成本，刪除燃燒型生質能電廠應限制於工業區設置之規定

經濟部表示，這次「再生能源發展條例」部分條文修正草案，主要積極回應社會大眾對再生能源發展期待，與因應國內、外整體推廣環境及開發需求，完備國家再生能源法制環境，加速我國再生能源發展。如對本草案內容有任何意見或修正建議，請於該草案刊登的次日起60日內提供書面意見供本部參考。
經濟部
再生能源發展條例
太陽光電
離岸風力
燃燒型生質能發電
地熱
溫泉法

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