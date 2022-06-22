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立陶宛農業部次長領軍參訪台灣　首站揭幕台北國際食品展

By 國際組, 台灣英文新聞－編輯
2022/06/22 09:51
(圖/台北國際食品展)

(圖/台北國際食品展)

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導)立陶宛農業部次長吉爾卓帝斯今(22)日領軍參訪團抵台，將出席台北國際食品揭幕，並拜會行政院農業委員會、衛生福利部及經濟部等，拓展雙邊經貿合作。

第32屆「台北國際食品展」於今22日至25日於南港展覽一館及二館展出，有立陶宛、波蘭、俄羅斯等18個國家館參加，攜手台北國際食品加工機械展、台灣國際生技製藥設備展、台北國際包裝工業展與台灣國際飯店暨餐飲設備用品展。

中央社報導，立陶宛農業部政務次長吉爾卓帝斯（Egidijus Giedraitis）今日將率團訪台3天，為「2022台北國際食品展」的「立陶宛館」揭幕，並將與蔡總統一同參觀立陶宛館商品。

吉爾卓帝斯搭乘中華航空公司CI-62班機在今日上午6時45分降落於桃園國際機場，外交部由政務次長曾厚仁代表前往B9國賓門接機，吉爾卓帝斯並未發表談話。

外交部副發言人崔靜麟於21日例行記者會表示，吉爾卓帝斯定於22日至24日率領官員及企業代表訪問台灣，除了出席食品展立館揭幕，另外將出席立國麵粉說明會，以及台立食品廠商媒合會等活動。

崔靜麟說明，這是繼立陶宛經濟暨創新部政務次長聶琉嫻娜（Jovita Neliupšienė）12日至15日率團訪台後，立國高階官員一週內再度訪台，展現台立堅定友好情誼，及雙邊加速推進多領域交流合作的高度意願。

外交部指出，訪團還將拜會行政院農業委員會、衛生福利部及經濟部，參訪台灣農業改良場、農業食品相關產業協會及企業等，外交部政務次長曾厚仁並將設宴歡迎。
立陶宛

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更新時間 : 2022-06-22 10:27 GMT+08:00

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