因應中國突禁台灣石斑魚輸入！農委會：內、外銷及延養措施三管齊下救漁民

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）因應中國自6月13日起暫停台灣石斑魚輸入，農委會21日表示，將積極由內銷、外銷及加工等三個面向實施各項因應措施，協助建構內外銷市場，確保漁民收益不受影響。

農委會除了向各界表達感謝，該會並表示，過去石斑魚主要市場在於餐飲通路，近年在該會積極輔導下透過漁業嘉年華等電商平台及主廚合作料理推廣，開始讓民眾接觸到石斑魚，這次中國突禁台灣石斑魚事件，第一時間已有許多不具名企業認購石斑魚作為餽贈員工禮盒，也有許多通路業者力挺國產石斑魚，全聯福利中心、楓康超市、萊爾富便利商店等實體店面，已紛紛下單採購及開發更多符合小家庭包裝及方便調理的石斑魚產品，方便消費者採購及料理。另外中華美食交流協會等餐飲界，也研發石斑魚特色美食，透過餐桌讓消費者輕鬆享受到頂級食材的美味。現階段農委會將持續整合國、內外虛實通路，舉辦各式推廣活動，並待疫情舒緩後，配合桌菜方案推出獎勵措施，鼓勵更多餐飲業者一起加入。

海外拓銷部分，農委會提到將持續輔導業者深耕香港、美國、紐西蘭、日本等既有市場，並開發韓國、加拿大、歐盟、中東等新興市場，同時提出「海外拓銷獎勵」及「海外廣宣與拓銷活動」等兩措施。其中「海外拓銷獎勵」針對不同國家及航運方式，給予拓銷獎勵金每公斤40元到90元，另針對魚片及輪切等產品，每公斤再加碼10元獎勵；此外，農委會將與外貿協會合作，輔導業者與海外通路如百貨、超市、賣場、餐飲通路等舉辦廣宣與拓銷活動，向國外消費者介紹我國優質石斑魚。

農委會進一步說明，延養措施部分，為紓解石斑魚養殖漁民的資金壓力及因應市場需求生產切片、塊等產品，提供養殖漁民政策性農業專案貸款，並加碼提供年息 0.79%~1.29%之補貼，為期1年。該項貸款經辦機構包括農漁會信用部、依法承受農（漁）會信用部的銀行當地分行及全國農業金庫。加工凍儲措施則與國內加工廠攜手合作，獎勵三清品項(去鱗、去鰓、去內臟)40元/公斤；切片或塊50元/公斤，透過急速冷凍及加工技術，保有產品品質。

最後，農委會表示，建構內外銷市場非一蹴可幾，期透過結合政府資源與民間力量共同推廣，政府亦持續輔導業者強化生產管理，提高品質及競爭力，精進加工技術、開發多元產品，提供各界國產頂級石斑。