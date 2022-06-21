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立陶宛食品業者參訪義美生機生醫園區 尋求雙邊合作

By 台灣英文新聞
2022/06/21 17:29
立陶宛食品業訪團參觀義美龍潭生機生醫園區（圖／義美食品）
立陶宛食品業訪團參觀義美龍潭生機生醫園區（圖／義美食品）

立陶宛食品業訪團參觀義美龍潭生機生醫園區（圖／義美食品）

立陶宛食品業訪團參觀義美龍潭生機生醫園區（圖／義美食品）

（台灣英文新聞 / 綜合報導）來台參加2022台北國際食品展立陶宛食品廠商代表，今（21）日造訪義美食品位於桃園龍潭的生機生醫園區，值兩國關係交好之際，雙方藉此機會尋求合作的可能性。

立陶宛訪團共12人，分別來自負責行銷該國農產品與食品的企業Litfood，以及Daumantai LT、Volfas Engelman、MV GROUP、Pakruojis Manor Distillery、Švyturys-Utenos Alus、Birštono mineraliniai vandenys等釀酒商、礦泉水商等。

一行人參觀了義美夾心酥生產線、離峰儲冰系統、油品產線、冷凍乾燥產線等設施。其中，離峰儲冰系統是利用離峰電力，製冰、儲冰、儲能，是義美邁向2030碳排減半、2050淨零碳排的一環。

立陶宛農業部政務次長吉爾卓帝斯（Kęstutis Navickas），將於明天率團訪台，為2022台北國際食品展的立陶宛館揭幕，並出席台立食品廠商媒合會等活動。立陶宛是於去年首次來台參加食品展，帶來巧克力、精釀啤酒、果醬、糕餅甜點零食。

義美2020年宣布，斥資新台幣30億元在龍潭擴大興建生機生醫中心，目標成為亞洲前三大「冷凍與真空乾燥系統」工廠，透過冷凍加工技術，保留蔬果的風味與營養，提升農產品價值。
義美
生機生醫
立陶宛
台灣

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