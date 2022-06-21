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台法文化獎得獎者揭曉！台灣文化部長李永得親赴法國頒獎　吳坤墉引進歐洲思潮實踐社會運動

By 文化組, 台灣英文新聞－編輯
2022/06/21 17:16
台法文化獎得獎人吳坤墉（中）、法蘭西學院人文政治科學院終身秘書皮特（Jean-Robert_Pitte，左）及文化部長李永得合影(圖/文化...

台法文化獎得獎人吳坤墉（中）、法蘭西學院人文政治科學院終身秘書皮特（Jean-Robert_Pitte，左）及文化部長李永得合影(圖/文化...

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導)吳坤墉及羅亞娜獲2022台法文化獎，台灣文化部長李永得親自赴法國頒發獎項。

台法文化獎自1996年設立，至今已誕生40多個遍佈世界各地的得獎者，文化部長李永得20日與法蘭西學院人文政治科學院（Académie des Sciences Morales et Politiques）年度主席布哈格（Rémi Brague）及終身秘書皮特（Jean-Robert Pitte），共同於法蘭西學院大院士會議廳主持第25屆「台法文化獎」頒獎典禮。

今年兩位獲獎者為無境文化出版《人文批判》系列叢書總策劃吳坤墉，以及斯洛維尼亞盧布爾雅那大學（Univerza v Ljubljani）亞非學系教授羅亞娜（Jana S. ROŠKER）。

吳坤墉表示，於2002年學成歸國後，便開始參與及投入台法文化交流工作。選擇以出版的方式，譯介法國思想與文化中，對於台灣現狀可以啟發批判力量的書籍；亦期待藉由譯作，促成台法兩國作者與讀者間最直接的認識與對話。

吳坤墉分享，在法國念書時受到老師米蓋勒．阿班樞（Miguel Abensour）影響最深，他所主持的書系「政治的批判」非常有系統的介紹Adorno、Horkheimer等人的思想，在法國學界帶來一股新力量，於是他開始進行翻譯跟出版工作。

羅亞娜雖因班機臨時取消無法親自出席授獎，她透過錄影表示，台灣哲學家以開放的心胸，以及滿懷希望、積極承諾、展望未來的能力，扮演了保護整個華語哲學傳統的救生圈，「這是台灣許多偉大思想家教給我的重要一課」，並感謝台法文化獎凝結出一個團結台灣、法國、歐洲和全世界人民真正友誼的形象。

李永得表示，吳坤墉除了將在法國學習的經驗帶回台灣，更把法國的思潮引入台灣，透過出版與翻譯促進社會思辨，並推動社會運動的實踐；羅亞娜自1994年起多次赴台研究，近年來探討台灣現代及當代哲學，李永得表示，「她讓國際社會看見，具有言論自由、思想自由及多元族群文化的台灣，在華語世界哲學體系中扮演的重要角色」。
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歐洲

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