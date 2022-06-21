越南旺季需求到 現在佈局富邦越南正逢時

鑒於美國5月CPI年增率攀升至8.6%，創下近40年以來新高 水平，市場預期美聯儲將續採偏鷹派作法，7月份升息幅度恐落在5 0~75bps之間，全球流動性緊縮壓力驟升， 美股爆跌拖累亞股收黑，越股亦受波及。 但越南因具備獨特的地理優勢，以及人口與改革紅利加持，富邦越南 (00885)ETF經理人楊貽甯表示， 短線震盪無礙中長線股市趨勢向上， 此時反而提供投資人逢低加碼佈局的好時機。

近期富邦越南ETF仍呈現溢價， 意味著市場持續看好越南股市後市，楊貽甯建議， 長線投資人只要留意溢價情況未偏離常態，不僅無須急於出脫， 更可以透過定期定額扣款投資的方式， 安穩掌握投資越南的黃金十年；反觀若因為國際情勢波動， 股市短線隨之震盪波動而產生折價的狀況時， 對於計畫長期佈局的投資人來說，此時也正是逢低加碼、 積極介入越南市場絕佳時機。

儘管富邦越南ETF追蹤的富時越南30指數近半年 受國際股市拖累下跌約25%，然而該ETF之總受益人數不減反逐 月增加，截至5月底已來到11萬人以上，突破 2021年7月創下總受益人數高點。至於規模方面，截至2022 年6月1日止，富邦越南ETF在全球越南ETF排 名第二，總規模達5.38億美元，僅次越南當地註冊的DCVFM VN Diamond ETF規模8.07億美元，因此相當具代表性。

楊貽甯指出，今年第二季受美聯儲啟動升息循環， 及俄烏地緣政治動盪升溫影響，全球股市面臨一波修正， 越股亦難逃波及而下跌。但因越南經濟基本面無虞， 製造業景氣持續維持高檔，5月份越南製造業PMI逆勢上漲至54 .7，在全球製造業動能下行之下， 越南因低價且充沛的勞動力成為外資最愛，動能始終維持高位。

內需部分也擺脫年初疫情的干擾，2022年5月， 越南的零售銷售額較上年同期大增 22.6%，較上月的12.1%增長亦大幅加速。 隨著疫情影響淡化，旅遊開放可望帶動消費進一步增強， 經濟復甦為越南下半年基本面最大亮點。 且受到政府振興經濟方案支持，成長動能無虞， 未來在海外風險因素消除下，大盤可望明顯走出一波反彈行情。

富邦越南ETF因追蹤富時越南30指數， 成份股產業前景穩定且具備題材優勢，可望在指數觸底反彈之際， 有優於大盤的表現機會。楊貽甯強調，考量IMF預估越南今明兩年 GDP將成長6.0%及7.2%，經濟基本面強勁， 且本益比仍低於東協多數國家下，越南股市後市仍有行情可期， 建議投資人應把握股價回檔修正之際， 選擇如越南這樣的長線投資題材進行資產配置。

資料來源：Bloomberg、富邦投信整理；資料日期：201 2~2021

註：指數過去走勢不代表未來走勢， 亦非本基金走勢及未來績效之保證。