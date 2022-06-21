集保：11家公司同時召開視訊輔助股東會　過程圓滿順利

上週（13日至17日）國內共有510家上市(櫃)、興櫃公司召開股東常會，是今(2022)年度股東會最密集的一週，尤其6月17日有154家召開，為今年單日最多，包括多家大型金控公司都選在這個黃道吉日召開。另外受到矚目的是，上週以視訊輔助方式召開股東會共計20家，其中，光是17日就有11家召開視訊輔助股東會，創下單日新高。

17日召開視訊輔助股東會的公司有富邦金、國泰金、第一金、玉山金、合庫金、彰銀、上海銀、王道銀、三商美邦、友達、華星光等11家，均為重視公司治理的金融業及高科技公司，股東人數總和超過300萬人，為了提供多元管道給股東參與，選擇使用視訊輔助方式召開股東會，事前並已做好萬全準備，不僅對工作人員進行教育訓練，甚且在集保結算所提供擬真會議室的協助下，多次進行視訊輔助股東會的平台測試、預演及現場彩排作業，為的是能夠提供股東完善的參與股東會體驗。

另外，包括富邦金、國泰金、友達等，本次股東常會均有董事選舉案，亦採用視訊輔助方式召開。因各公司電子投票率均達一定比例，開會前幾乎可確定各項議案及選舉案的結果，使用上更無後顧之憂，會議過程均非常順利。因應今年股東會期間疫情持續嚴峻，金管會加強宣導公司及股東使用電子投票，既可避免群聚風險，又可有效參與股東會，落實股東行動主義。

集保結算所總經理朱漢強表示，今年是股東會視訊會議正式推動的第一年，集保配合金管會政策建置股東會視訊會議平台，為了讓公司、股務代理機構及股東熟悉並多加使用新的參與股東會方式，集保對於平台的每個使用者，都盡力提供最大的協助，也會從今年的實作經驗中學習，作為未來制度改善及平台功能優化的基礎，推動股務作業持續精進。