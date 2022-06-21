J卡超強回饋連發！日本網購延續3%無上限 日韓當地消費3.88%無上限

富邦J卡昨(20)日剛宣布下半年新權益， 其中配合日韓旅遊開放，特別提供3.88%無上限超強回饋， 繼續穩居日韓神卡寶座，引發不少卡友對日韓旅遊的期待，今( 21)日J卡又公布一項令人振奮的好消息，日本網購也將延續3% 回饋無上限至年底，喜愛網購日系良品的卡友可以放心無腦刷，3% 回饋輕鬆入袋！

北富銀表示，隨著國際邊境管制鬆綁， 民眾都非常期待海外旅遊重新開放，因此下半年J卡特別針對日韓旅 遊提供3.88%回饋無上限，不必登錄也無上限門檻， 使用起來非常方便。同時，J卡卡友權益豐富， 不僅一年能獲得四次爆品伴手禮、 消費滿額可享免費機場接送及免費機場貴賓室， 在合作通路消費還可享有額外的超高回饋，例如持J卡到日本當地最 富盛名的Big Camera和KOJIMA等連鎖家電賣場，或松本清、 札幌藥粧等藥妝店消費，最高可享17%的免稅及通路優惠，搭配J 卡提供的3.88%回饋，總計最高可獲得20%回饋， 可說是目前日韓回饋最優的「旅遊神卡」，能讓旅程更加輕鬆實惠。

針對網友關注的日本網購， 北富銀也宣布只要使用日幣支付或消費國別為日本的網路消費，J卡 將繼續提供3%回饋無上限， 喜歡到日本網站購物或有日本遊戲影音等數位服務需求的卡友可以放 心使用J卡，享受回饋不設限的幸福感。

在國內消費方面，J卡回饋將分為「卡片權益」和「加碼回饋」 兩部分，其中「卡片權益」提供1%回饋無上限，刷越多享越多；「 加碼回饋」則依身分和支付方式享有不同回饋率，若為7/1起新申 辦J卡的新戶，使用LINE Pay支付並以北富銀帳戶自動扣繳信用卡費，可享2.5%加碼， 既有卡友以LINE Pay支付可獲得2%加碼，若以實體卡或其他方式支付則享1%加 碼，「加碼回饋」總計以每月5,000點LINE POINTS為限。

北富銀說明，每月5,000點是目前市場上最高的信用卡回饋上限 ，刷新了信用卡回饋限制的天花板，若是既有卡友使用LINE Pay支付，大約要刷到25萬元才會碰到上限，可獲得「 卡片權益」2,500點及「加碼回饋」5,000點，總計7, 500點回饋；若使用實體卡或其他支付方式，則要刷到50萬才會 碰到上限，可獲得「卡片權益」5,000點和「加碼回饋」5, 000點，輕鬆笑納萬點回饋。對多數消費者來說，這次J卡新增上 限對回饋幾乎沒有影響，也難怪不少網友笑稱「上限形同虛設， 完全無感」，表示會繼續3%無腦刷。

北富銀向以客戶體驗為先，不斷與時俱進創造美好的金融服務體驗。 未來，北富銀將持續致力創新， 以多元商品服務滿足大眾全方位金融需求， 成為全台客戶最值得信賴的金融夥伴。

※謹慎理財信用無價，信用卡循環年利率1.68~15%。