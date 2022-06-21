台灣獲世界動物衛生組織認可　全球第一個十足目虹彩病毒參考實驗室揭牌

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）全球第一個十足目虹彩病毒(Decapod iridescent Virus 1, DIV1)參考實驗室今(21)日在行政院農業委員會家畜衛生試驗所舉行揭牌儀式，農委會主委陳吉仲頒發「世界動物衛生組織(WOAH)十足目虹彩病毒參考實驗室證書」給建立該參考實驗室的涂堅博士，表彰其在水生動物疾病研究成果與卓著貢獻。

農委會說明，世界動物衛生組織設立參考實驗室的宗旨，是為了解決威脅動物健康與貿易相關的重大惡性疾病之診斷，並提供相關科學資料及疾病控制與監測之技術等服務。在認定參考實驗室的資格上，該組織主要考量實驗室專家的研究成果、實驗室設備與管理，是否積極地與同領域學者專家互動，能夠提供科學和技術奧援與諮詢等多方面向。此次畜衛所能獲得世界動物衛生組織認可，成為十足目虹彩病毒參考實驗室乃重大殊榮。

農委會指出，2014年中國在養殖白蝦發現十足目虹彩病毒，對十足目甲殼類具有高死亡率病害，嚴重危及產業安全。畜衛所平時即持續關注新興動物疫病資訊並建立檢驗方法，因此於2020年5月執行台灣重要甲殼類養殖場監測時，立即以分子生物學、病理學診斷精準檢驗出十足目虹彩病毒並通報該會。在副主委黃金城指導及漁業署、防檢局與畜衛所通力合作下，輔導養殖業者防疫清除陽性場蝦隻，於2年內有效控制我國十足目虹彩病毒疫情。

畜衛所於2020年8月世界動物衛生組織東京局會議分享十足目虹彩病毒的檢驗及研究成果，獲與會專家及世界動物衛生組織亞太區域代表處肯定，並於2021年11月主動邀請畜衛所參加世界動物衛生組織十足目虹彩病毒參考實驗室申請。畜衛所生物研究組前組長涂堅亦是現任畜衛所顧問，所建立總所淡水及屏東農科園區兩個水生動物醫學實驗室，於2022年5月25日第89屆世界動物衛生組織年會會議正式通過認可，成為全球第一個也是目前唯一的十足目虹彩病毒參考實驗室。

農委會表示，這表示我國從過去到現在研究水生動物疾病的努力已獲得國際認同，意義非凡。目前台灣十足目虹彩病毒疫情雖獲得控制，但由於該病毒屬於高傳染性與高致死性，對產業危害非常大，水產養殖業者仍需繼續注意進行疾病防治，提升生物安全養殖概念，清除病原以提升產值。畜衛所將持續精進動物疾病檢診與防疫相關技術及知能，以保護我國畜禽水產養殖產業及國人健康。

照片由農委會提供

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