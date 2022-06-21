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台灣「船模試驗國家隊」成立　總統蔡英文：展現「國艦國造」決心

國家海洋研究院表示，將與台灣大學、台灣海洋大學、成功大學及中山大學協力合作，滿足國防自主、國艦國造、商船及特殊船舶等船模試驗需求

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2022/06/21 16:52
國家海洋研究院21日上午在高雄軟體園區舉辦「船模試驗國家隊成立大會」，總統蔡英文（左5）出席。中央社

國家海洋研究院21日上午在高雄軟體園區舉辦「船模試驗國家隊成立大會」，總統蔡英文（左5）出席。中央社

延伸閱讀: 沒斷過的夢想：台灣自造潛艦的五十年顛簸路

（台灣英文新聞/科技組 綜合報導）總統蔡英文今天（21日) 出席「船模試驗國家隊成立大會」，她表示，推動國艦國造的過程，船模試驗是非常重要的一環，成立船模試驗國家隊，要展現決心，並將最重要的船艦試驗工作留在台灣。

國家海洋研究院今上午在高雄軟體園區舉辦「船模試驗國家隊成立大會」，蔡總統及海委會主委李仲威、行政院政務委員張景森等人出席。

蔡總統致詞表示，高雄是台灣的海洋首都，也是台灣造船產業發展重鎮，中央跟地方全力合作，支持高雄造船產業發展，今天船模試驗國家隊在高雄成立，可說別具意義。

蔡總統指出，台灣造船業發展至今超過半個世紀，從小型船舶到大型商船等，台灣船艦建造品質逐漸受世界肯定，為了持續精進台灣造船產業，全力配合國艦國造政策，希望在提升國防自主能力同時，也能讓台灣造船產業更加進步。

蔡總統表示，推動國艦國造的過程，船模試驗是非常重要的一環，去年行政院核定國海院的計劃，建置船模實驗室，強化台灣船模實驗量能，目前實驗室已在設計規劃，今天國海院帶頭成立船模試驗國家隊，向各界展現決心，會將最重要的船艦試驗工作留在台灣。

蔡總統並表示，今年2月她曾到臺南成功大學，見證國家級船艦試驗水槽的動土，水槽完工後將可強化船艦測試能量，成為國艦國造最大動力。她有信心透過國家隊的協力合作，可以克服所有挑戰，為台灣水面和水下載具，建立起完整驗證能量，讓船艦建造和維護成本可以降低，並可達到造船能力自主、在地化的目標。

中央社引述李仲威表示，台灣造船能量在設計和建造上已有相當水準和規模，但在船模試驗方面還有精進空間；今天成立船模試驗國家隊，是工作的開始，盼團隊彼此緊密聯繫合作，共同努力在船模實驗領域，打造一塊精緻招牌。

國海院表示，將與台灣大學、台灣海洋大學、成功大學及中山大學協力合作，滿足國防自主、國艦國造、商船及特殊船舶等船模試驗需求。今天舉行船模試驗國家隊，未來也將培養相關專業人才，強化造船產業競爭力。

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