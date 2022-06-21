中國燒烤店惡霸凌弱女 微博怒吼要真相 引爆「唐山大地震」

（台灣英文新聞 / 綜合報導）日前中國唐山市發生一起社會案件，惡霸調戲民女不成，竟施暴將人打個半死，畫面外流後在社群媒體引發滔天巨怒，民眾要求官方給個說法，然後當局諱莫如深，封鎖資訊，受害者生死未卜，連欲採訪的記者都遭警方暴力阻撓，民怨沸騰，眼看就要炸了鍋。

話說從頭。6月10日，唐山一家燒烤店，女子偕同友人用餐，一名彪形大漢搭訕遭拒，竟惱羞成怒動起手來。接下來便是一幕幕駭人的虐打畫面，九名大男人，對四名小女子拳打腳踢，呼巴掌、掐脖子、跩髮拖行、砸酒瓶椅子，甚至人都倒地了，還不住地猛踹、往死裡打，彷彿有著深仇大怨。

令人心驚的是暴徒的重手，令人心寒的是旁觀者的漠然。

事實上，中國女性成暴力受害者的情事，時有耳聞，並非孤例。光是這些年來，就不乏聳人聽聞的案件。2021年，西藏網紅拉姆在直播時，竟遭前夫潑油焚身，最後不治。2020年，浙江台州市一名25歲女子，在宵夜攤拒絕陌生男子騷擾摸臉等行徑，結果被當眾爆打圍毆，住院半個月，而施暴的犯嫌，卻僅居留10至13天，便全身而退。

唐山打人事件，畫面太過血腥，不忍直視，但也或許是如此赤裸猖狂的暴行，讓百姓再也忍無可忍。微博上的熱議，有對性別暴力的覺醒，有對性別教育匱乏的反思，有對體制的質疑，有對執法不力、懲罰過輕的批評，有對暴徒黑道背景的剖析。唯獨不見的是，對受害女子的近況說明。

誠然，唐山政府為了展現法網恢恢，迅速將九名犯嫌逮捕歸案，但對於受害者的狀況，卻僅稱並無性命之憂，狀況穩定。十天以來，為了探究真相，各地記者湧入當地，欲還原事件原貌，卻遭遇各種刁難。不僅防疫措施「突然」加嚴，造訪人士被安排集中移動，甚有記者遭警方無端扣留，暴力執法，逼人下跪。更誇張的是，根據貴州廣播電視台，連威名赫赫的官媒央視，採訪車都被砸，顯見事態的嚴重性。

愈見不得光的事情，愈引人關注。

根據CNN，民怒難以止息，對真相的追索，在微博促成了#唐山被打女生後續#的熱烈討論。謠言滿天飛，有人稱當天監視器捕捉到的，只是毆人的前奏，真正殘虐的還在後頭，就發生在店家後巷，血跡斑斑的影像，疑為女子再遭施暴的證明。也有人懷疑，恐怕已出了人命，否則為何官方始終不敢出來面對？至於燒烤店，據稱已迅速轉讓重新裝修，連犯案現場都未能保存。

諸多揣測，外界難以驗證，但唐山市府的噤聲手段，令民眾質疑其背後倚仗的勢力。事件的發展也再度凸顯了中國百姓對政府的不信任。封鎖消息的做法，若放在其他國家，或可解釋為「偵查不公開」，保護當事人隱私，但前提是法治清明、法制完善。在行事晦澀、審查是日常的中國，人民恐怕唯有透過不斷加柴添薪，才能確保追求真相之火，不滅。

畢竟，誰也沒法保證，自己不會成為，下一個受害者。