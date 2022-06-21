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臺灣師範大學師生鐵騎環島　百人排字空拍期許穩健邁向未來百年

臺師大：環島不僅鍛鍊身心健康，也凸顯臺師大在百年校慶嶄新一頁，響應綠色交通永續概念。

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2022/06/21 14:31
臺師大校長吳正己率領百位師生，挑戰為期9天的「鐵騎環島」，車隊抵達嘉義市後，於文化中心前方廣場排出「NTNU 100」字樣，象徵臺師大穩健...

臺師大校長吳正己率領百位師生，挑戰為期9天的「鐵騎環島」，車隊抵達嘉義市後，於文化中心前方廣場排出「NTNU 100」字樣，象徵臺師大穩健...

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）今年適逢國立臺灣師範大學百年校慶，校長吳正己率領百位師生挑戰為期9天的「鐵騎環島」，車隊抵達嘉義市後，於文化中心前方廣場排出「NTNU 100」字樣，象徵臺師大穩健邁向未來百年。

臺師大校長吳正己表示，這次單車環島不僅是挑戰極限，也期許參與師生在環島之旅中，實踐節能減碳永續概念，也對臺灣各地有更深的認識，發揮「師大人」關懷社會精神，並沿途喚起各地「師大人」的向心力，一同祝福臺師大邁向百年里程碑。

臺灣師範大學於新聞稿中表示，為紀念百年校慶自18日起展開為期9天的「鐵騎環島」挑戰，一行人從和平校區百年古蹟前出發，預計由西至東行經14個縣市，總里程910公里，同時提倡永續概念，挑選環保旅店與綠色餐廳，減少使用一次性用品，也串聯各縣市校友會駐點快閃活動。

臺師大說，環島不僅鍛鍊身心健康，也凸顯臺師大在百年校慶嶄新一頁，響應綠色交通永續概念。

臺師大秘書室永續發展中心主任張子超表示，估計此次單車環島，以自行車取代汽車，以及減少瓶裝水，換算後每人每日減少24.76公斤的二氧化碳排放，相當於825棵樹吸收的總量（以1棵樹每日可吸收約0.03公斤計算）；在食宿方面，挑選環保旅店與綠色餐廳，減少使用一次性用品，並自備盥洗用具或續住不更換床單及毛巾，以及餐廳採用在地的當季食材、減少運送所產生的碳足跡與環境衝擊。並讓參與者在活動中，紀錄減少使用一次性容器及物品情形，留下最「綠」旅行回憶。

嘉義市長黃敏惠在嘉義市文化中心的廣場，為師大鐵騎隊伍接風，她並希望此行可凝聚校友力量與實踐綠色交通永續精神，將母校優秀良好的文化傳遞出去。

環島鐵騎車隊三天下來，一行人從台北出發一路到嘉義，雖然體力開始進入撞牆期，但鐵騎騎士拖著疲憊身軀，依舊在堅持道路上，亦能感受一路上學長姊的夾道歡迎，還有冰棒、西瓜消除酷暑炎熱，讓人透心涼。

臺灣師範大學師生鐵騎環島　百人排字空拍期許穩健邁向未來百年

臺師大百年校慶活動。(照片由臺灣師範大學提供)

臺灣師範大學師生鐵騎環島　百人排字空拍期許穩健邁向未來百年

臺灣師範大學校長吳正己率領百位師生，挑戰為期9天的「鐵騎環島」。(照片由臺灣師範大學提供)
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綠色交通

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