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台灣6/21新增56,339例新冠肺炎本土確診、115例死亡　

By 生活組, 台灣英文新聞－編輯
2022/06/21 14:05
圖擷取自直播記者會

圖擷取自直播記者會

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導)台灣今(21)日新增56,339例本土病例，境外移入65例、115例死亡。

指揮中心表示，今日新增之56,339例本土病例，27,197例男性，29,123例女性，19例調查中；年齡介於未滿5歲至90歲以上；個案分布為臺中市(8,341例)，高雄市(8,048例)，新北市(6,878例)，臺南市(5,527例)，彰化縣(4,625例)，桃園市(3,853例)，臺北市(3,550例)，屏東縣(2,951例)，雲林縣(1,821例)，南投縣(1,462例)，苗栗縣(1,438例)，嘉義縣(1,417例)，新竹縣(1,051例)，新竹市(945例)，嘉義市(943例)，宜蘭縣(918例)，花蓮縣(789例)，臺東縣(712例)，基隆市(589例)，澎湖縣(298例)，金門縣(156例)，連江縣(27例)。

指揮中心指出，今日新增115例本土病例死亡個案，為69例男性，46例女性，年齡介於30多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、107例具慢性病史、72例未接種3劑 COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月12日至6月18日，死亡日期介於5月22日至6月18日，詳如新聞稿附件。

指揮中心說明，今日新增65例境外移入個案中，為43例男性，22例女性，年齡介於未滿10歲至60多歲，分別自日本、西班牙、英國、新加坡及越南各2例、丹麥、馬來西亞、奧地利、美國及泰國各1例移入，另52例感染國家調查中。入境日介於今年5月19日至6月20日。

指揮中心統計，截至目前國內累計12,881,684例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含9,492,174例排除)，其中3,387,061例確診，分別為13,924例境外移入、3,373,083例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計5,480例COVID-19死亡病例，其中5,465例本土，個案居住縣市分布為新北市1,518例、臺北市828例、臺中市470例、桃園市446例、高雄市415例、臺南市309例、彰化縣240例、屏東縣197例、基隆市151例、宜蘭縣121例、南投縣119例、雲林縣113例、苗栗縣87例、花蓮縣83例、新竹縣及嘉義縣各82例、臺東縣73例、嘉義市67例、新竹市47例、金門縣10例、澎湖縣7例；另15例為境外移入。


指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。
新冠肺炎
本土個案

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