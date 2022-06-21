【2022六都選戰】台灣民眾黨賴香伶公布「桃園前進」競選主軸　民進黨林智堅7月辭新竹市長遷戶籍

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導) 民眾黨桃園市長參選人賴香伶今天(21日) 宣布展開「桃園前進 香伶騎步走」行動，將以騎YouBike的方式行走桃園各區，並公布「桃園前進」為競選主軸，透過行走桃園傾聽民意。

賴香伶說，選擇桃園火車站舊址廣場出發，是因為這裡象徵桃園新舊城區發展的交會點，在新舊時代交替時刻，桃園未來如何前進，就像YouBike由台北市推廣到桃園、全台一樣，讓「台北經驗、桃園實現」，因此將騎YouBike公共自行車行走桃園各地，傾聽人民聲音。

賴香伶在接受媒體聯訪時，對於記者詢問如何看待自己目前民調落後。賴香伶說，民調起起伏伏會當作參考，但更希望市民們重新認識她提出的政見，很多政黨派出的人選，不是心中有市民而是心中有政治，心中有2024年或接班梯隊的政治思維，必須要改變這樣的方式及提名目的。

賴香伶指出，在桃園能運用的交通工具，除了行走外，騎YouBike會是未來綠色城市裡面綠色運具要推動的方向及政策目標，桃園YouBike幾年下來有些成效，但還是很少人使用代步，相信在重要的行政區可以大力推廣，因此計劃在各區用腳踏車走透透，看見桃園要改變的地方。

記者又問，如何看待國民黨與民進黨的市長參選人似乎都從南桃園起步。賴香伶說，相信2人對於南、北桃園的選擇有其地緣考慮，像國民黨桃園市長參選人張善政是在渴望園區工作，所以把戶籍遷到龍潭；新竹市長林智堅的夫人也是桃園中壢人。

賴香伶表示，民眾過去較詬病的是，南桃園發展得比較少，且南桃園有較多客家族群及新住民朋友，在相關的政策以及資源分配上也居弱勢，所以她提出的策略也必須兼顧均衡性，今天啟動後，會依照規劃在桃園各區進行。

新竹市長林智堅

預計7月提辭呈

(圖/林智堅臉書）

另一方面，民進黨徵召新竹市長林智堅參選下屆桃園市長，林智堅昨（20日) 說，預計在7月中前提辭呈，並將戶籍遷到桃園市，為選戰工作準備。

林智堅20日晚間透過臉書直播表示，他在6月16日確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），後來他一家5口有4人確診，目前居家隔離中，也藉由直播向關心他的市民報平安。

林智堅說，過去，在2014年受總統蔡英文鼓勵參選新竹市長，感謝市民支持當選；這次，民進黨團需要他前往桃園市征戰，「責任來了就勇於承擔」，對他來說，也是重大的轉折與決定。

林智堅指出，新竹市的建設如兒童醫院、公道三與棒球場等，都會在今年完成，原本他很期待能參加啟用，但因任務來了，無法一起見證啟用，但無論他在哪裡，都會持續關心新竹。

他肯定將接棒新竹市的副市長沈慧虹，稱沈慧虹很有同理心，也很為別人設想，由沈慧虹擔任市長，能無縫接軌，相信也能做得比他好。

對於未來，新竹市長、副市長皆投入不同選舉，市政工作要如何進行？林智堅說，他的離開是必然，原本他就在今年底任期屆滿，雖然距離年底還有段時間，不過市政所需規劃與爭取的經費、計畫等，皆已拍板定案，現在僅是將工作推進。

林智堅說，因為現在居家隔離期間，等到6月30日居隔結束，他將進行市政最後盤整和交接，預計在7月中前，他會提出辭呈，將戶籍遷到桃園，開始進行參選工作。

國民黨張善政20日下午

前往龍潭完成落籍手續

圖/中央社

國民黨桃園市長參選人張善政20日下午前往龍潭區戶政事務所完成落籍手續，張善政還秀出戶籍資料顯示落籍處在龍潭區渴望里，他表示，睽違10多年，「我終於回來了」(上圖) 。

中央社20日報導，張善政下午前往龍潭區戶政事務所辦理戶籍遷入，並分享落籍在龍潭區渴望里。前龍潭鄉長黃仁杞、葉發海及國民黨籍市議員、市議員參選人與龍潭區多名里長等人到場，並高舉寫著「張善政，龍潭鄉親歡迎您回來」的紅布條表達支持。

張善政接受媒體聯訪時，對於媒體詢問遷完戶籍的感覺，他說，有一句話叫近鄉情怯，公元2000年與桃園結緣就是從龍潭開始，也曾在龍潭工作12年，要遷戶籍時龍潭就是唯一選擇，拿到新的身分證及戶口名簿，心裡吃了一顆定心丸，覺得自己終於回來了。

媒體提問，對於TVBS最新民調顯示張善政與新竹市長林智堅差距僅5個百分點的看法。

對此，張善政表示，民調經常都有、也隨時在變，所以他還是一步一腳印、好好往前走的心是絕對不變的。林智堅的市長工作還未告一段落就請辭，相信桃園的鄉親在年底時的投票，會有所選擇的。

媒體再問，有人覺得張善政的選戰打法比較「溫良恭儉讓」。對此，張善政指出，他的個性就是這樣，不會因為大家覺得這樣的個性沒有火花就做改變，將來如果順利選上桃園市長也是這個樣子，大家可以放心，他是一個不會隨便亂改變的人。

媒體追問，林智堅也將展開請益之旅，是否擔心民進黨整合得比國民黨快。張善政回答，時間會化解一切，他不擔心。

張善政表示，他把戶籍遷到龍潭，是因為他與龍潭有特殊的淵源，林智堅若要遷到青埔，應該是有些特殊的淵源，如果沒有，林智堅愛遷哪就遷哪，那也是林智堅的選擇。